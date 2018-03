Wien-Fünfhaus: Streit zwischen Ehepaar eskaliert, flüchtiger Ehemann festgenommen

Wien (OTS) - Am 22.03.2018 um 21:45 Uhr wurden Polizisten des Stadtpolizeikommandos Fünfhaus wegen eines Streits zu einem Einsatz in die Märzstraße gerufen. Eine 60-jährige Frau hatte den Polizei-Notruf gewählt und gab an, von ihrem 51-jährigen Mann gewürgt und geschlagen worden zu sein. Danach habe der Tatverdächtige ihr Handy aus dem Fenster geworfen, woraufhin die Frau zu einem Nachbarn geflüchtet war. Im Zuge der Streifung konnten Polizisten den flüchtigen mutmaßlichen Täter in der Wurmsergasse anhalten und festnehmen. Der 51-Jährige wurde wegen Körperverletzung, gefährlicher Drohung und dauernder Sachentziehung angezeigt und gegen ihn ein Betretungsverbot ausgesprochen.

