Wien-Leopoldstadt: 32-jähriger Tatverdächtiger verletzt 50-Jährigen mit Messer

Wien (OTS) - Am 22.03.2018 um 12:55 Uhr wurden mehrere Streifenwägen des Stadtpolizeikommandos Brigittenau sowie eine Streifenbesatzung der WEGA zu einem Einsatz in eine Betreuungsstelle in die Darwingasse beordert, weil dort ein 50-Jähriger von einem 32-jährigen Tatverdächtigen mit einem Messer verletzt worden war. Beide Männer waren zuvor laut Angaben des Opfers wegen eines Drogenhandels in Streit geraten, wobei der 32-Jährige ein Messer zückte, seinem Kontrahenten zweimal in den Oberarm stach und danach flüchtete. Der 50-Jährige erlitt bei dem Vorfall zwei stark blutende Stichverletzungen, lehnte gegenüber der Rettung nach der Erstversorgung jedoch eine Mitfahrt ins Krankenhaus ab. Der mutmaßliche Täter ist vorerst flüchtig, nach ihm wird gefahndet.

