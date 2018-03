Wien-Meidling: Bereitschaftseinheit stellt 28 Säckchen Heroin sicher

Wien (OTS) - Am Nachmittag des 22.03.2018 führten Polizisten der Bereitschaftseinheit in einer Parkanlage im Bereich der Harthausergasse Personskontrollen durch, wobei sich ein 29-jähriger zuerst nervös umblickte, daraufhin im Laufschritt in Richtung Margarethengürtel davonsprintete und währenddessen mehrere Plastiksäckchen wegwarf. Die Polizisten konnten den Flüchtenden einholen und festnehmen. Im Zuge der Amtshandlung wurden insgesamt 28 Baggies Heroin sowie 215 Euro Bargeld sichergestellt. Der Tatverdächtige, der über keine Meldung im Bundesgebiet verfügt, wurde wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Suchtgifthandels angezeigt, von der Staatsanwaltschaft wurde die Untersuchungshaft in Aussicht gestellt.

