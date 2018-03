Neues Volksblatt: "Seriös diskutieren" (von Christian HAUBNER)

Ausgabe vom 23. März 2018

Linz (OTS) - Eine Kriminalitätsstatistik kann per se gar nicht gut sein, impliziert sie doch, dass kriminelle Handlungen passieren. Das verhält sich ähnlich wie mit der Unfallstatistik: Solange es Verkehrstote und Verletzte gibt, kann man sich nicht damit zufrieden geben.

Dennoch zeigt die aktuelle Kriminalitätsstatistik durchaus positive Tendenzen: Die Zahl der Anzeigen hat sich verringert, was auf eine sinkende Kriminalitätsrate schließen lässt. Zudem hat die Polizei hervorragende Arbeit geleistet: Die Aufklärungsquote ist auf einen Rekordwert geklettert.

Zugleich gibt es Bereiche, die weiteren Handlungsbedarf aufzeigen: So hat die Exekutive einen Anstieg bei Cyberkriminalität verzeichnet und ebenso bei der Zahl ausländischer Straftäter. Das ist auch in absoluten Zahlen besorgniserregend. Immerhin rund jeder dritte Tatverdächtige in Österreich stammte 2017 aus dem Ausland. Das mag dazu führen, dass trotz der objektiv gestiegenen Sicherheit im Land das subjektive Bauchgefühl mancher Menschen schlechter geworden ist. Wobei es in der Gruppe der ausländischen Täter nicht nur Asylwerber gibt, sondern etwa auch viele Deutsche — schlicht, weil diese eine große Gruppe unter den in Österreich lebenden Ausländern ausmachen. Die Kriminalitätsstatistik seriös und damit abseits sowohl von Populismus als auch Beschwichtigung zu diskutieren und daraus Lehren von Integration bis zu Abschiebepraxis zu ziehen ist das Gebot der Stunde.

