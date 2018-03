Nationalrat – Lindner: Bei Gleichberechtigung endlich vorangehen

Alle LGBTI-Meilensteine der letzten Jahre wurden auf Druck von Gerichten umgesetzt

Wien (OTS/SK) - Zur Öffnung der Ehe für Homosexuelle erinnert der Abgeordnete Mario Lindner heute, Donnerstag, an die Meilensteine der LGBTI-Politik in Österreich: „2002 hat der Verfassungsgerichtshof (VfGH) den letzten Sonderstraftatbestand aufgehoben. 2013 war es das Verbot der Stiefkinderadoption die durch den Europäischen Gerichtshof aufgehoben wurde. 2014 hat der der VfGH die gesetzliche Beschränkung der medizinisch unterstützen Fortpflanzung aufgehoben und 2017 hat der VfGH die Öffnung der Ehe und die Öffnung der Partnerschaft aufgehoben. Fast immer waren es Gerichte die zur Gleichstellung in Österreich beigetragen haben. Jetzt hat der VfGH angekündigt, zum Thema Intersexualität und drittes Geschlecht ebenfalls eine Prüfung zu machen. Ich gehe davon aus, dass der VfGH auch in dieser Thematik gegen Diskriminierung entscheiden wird.“ Es sei an der Zeit, dass in Zukunft die Politik die Entscheidungen in Sachen Gleichstellung trifft. **** (Schluss) ew

