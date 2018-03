Nationalrat – Kovacevic: „Gemeinsame Lösung zur Entflechtung von Gütesiegel soll gefunden werden“

SPÖ für Transparenz bei der Vergabe von Gütesiegeln

Wien (OTS/SK) - „Viele Gütezeichen und Gütesiegel haben in den letzten Jahren den Weg auf Verpackungen gefunden, die die Produkte als sozial-ökologisch nachhaltig auszeichnen“, sagt SPÖ-Abgeordneter Christian Kovacevic am Donnerstag im Nationalrat und bemängelt, dass dabei oft die Übersicht verloren gehe: „Viele Symbole sind keine Siegel, sondern Etikettenschwindel“, so Kovacevic, der unterstreicht, dass „die KundInnen wissen müssen, was sie kaufen“. Der SPÖ-Abgeordnete fordert daher Transparenz ein und ruft die Regierung auf, „gemeinsame Lösungen zur Entflechtung von Gütesiegeln zu finden“. **** (Schluss) ls

