Nationalrat - Vogl: Schwarz-Blau in Oberösterreich schwächt den ländlichen Raum

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Konsumentenschutzsprecher Markus Vogl nutzte die Debatte über einen Neos-Antrag zum Pensionssplitting für eine Abrechnung mit der frauenfeindlichen schwarz-blauen Politik in Oberösterreich. Denn ausschlaggebend für gute Pensionen ist eine hohe Erwerbsbeteiligung, wofür die ganztägige Kinderbetreuung eine wesentliche Voraussetzung ist. In Oberösterreich haben ÖVP und FPÖ allerdings mit neuen Gebühren für die Kinderbetreuung das Angebot dramatisch reduziert. Das Ergebnis beschreibt Vogl so: "Das Angebot für die Familien wird schlechter, die Gemeinden haben einen irrsinnigen bürokratischen Aufwand, der ländliche Raum wird geschwächt und es gibt obendrauf ein Körberlgeld fürs System." **** (Schluss) lp

