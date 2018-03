FPÖ-Mölzer: „Panikmache ist wohl letzte verzweifelte sozialistische Politik“

„Gutes Budget und nachhaltige Bildungspolitik zum Wohle der österreichischen Jugend kann sich sehen lassen“

Wien (OTS) - „Es ist hocherfreulich zu sehen, was mit einem lösungsorientierten Koalitionspartner in Sachen Bildungspolitik möglich ist. Mehr Geld für Bildung ist ein wichtiges und deutliches Signal“, sagte heute FPÖ-Bildungssprecher NAbg. Wendelin Mölzer im Rahmen der Budgetdebatte.

„Kurzsichtige Modelle wie der Integrationstopf werden nachhaltigen Maßnahmen weichen. Es gilt österreichische Erfolgsmodelle wie die Lehre mit Matura und die Autonomie der Schulen zu stärken.“

„In den letzten Wochen und Monaten wurden vonseiten der Opposition Panik geschürt, indem verbreitet wurde, dass es massive Einsparungen im Bereich der Bildung geben werde. Dies erweist sich in Hinblick auf das neue Budget als inhaltslose Stimmungsmache. Der Bereich ‚Bildung‘ erfährt erfreulicherweise sogar einen deutlichen Zuwachs von Zuwendungen aus der Staatskasse“, teilte der freiheitliche Abgeordnete mit.

„Ich rate den Herrschaften der abgewählten SPÖ,in sich zu gehen und die Lehren aus dem klaren Urteil der Wählerschaft zu ziehen. Zwölf Jahre des Stillstandes in Regierung und Reformwesen haben dem Volk klar vor Augen geführt, welcher Kurs vonseiten der Vorgängerregierung verfolgt wurde. Die einzig merkliche Bewegung der letzten Jahre fand an unserer Außengrenze in Form einer massiven Migrationswelle statt. Im Interesse an einer bunten Politiklandschaft, würde ich empfehlen, sich wieder auf sozialdemokratische Grundwerte zu besinnen und Oppositionspolitik im Sinne der Bevölkerung, leerer und panischer Stimmungsmache vorzuziehen“, so Mölzer.

