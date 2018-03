Nationalrat – Kucher zu Aufhebung des Rauchverbots: Verhalten der VP-Abgeordneten ist beschämend

Wien (OTS/SK) - „Frau Ministerin, Sie sind für mich die Eva Glawischnig der FPÖ. Die größte Lobbyistin der Tabakindustrie, die es in Österreich gibt. So zu tun als würde es hier um Jugendschutz gehen, ist absurd“, findet Philip Kucher heute, Donnerstag, im Nationalrat scharfe Worte für die Gesundheitsministerin Hartinger-Klein. ****

In den letzten Tagen hätten sich viele Menschen an die Abgeordneten gewandt. Menschen, die Angehörige verloren haben, ÄrztInnen, die Sterbende begleitet haben. „Sie alle haben darauf gehofft, dass wir als Abgeordnete nach unserem besten Wissen und Gewissen abstimmen. All diese Hoffnungen der Menschen, ihr Vertrauen in die Demokratie, haben wir heute enttäuscht.“

Es sei beschämend mit anzusehen, wie die ÖVP-Abgeordneten -geknebelt von Sebastian Kurz - ihre Meinung verraten müssten. Er fordert die VertreterInnen der ÖVP auf, innerhalb der eigenen Partei für ihre Überzeugungen einzustehen: „Wer ruft Sebastian Kurz zur Ordnung? Wer hat diesen Mut? Ist das die neue Politik? Hände falten Gosch‘n halten?“

Auch SPÖ-Abgeordneter Markus Vogl kritisierte in der Debatte zum Rauchverbot am Donnerstag im Nationalrat die Regierung, die die Ängste kleiner Wirte vor einem Rauchverbot in der Gastronomie nicht nehme, sondern im Gegenteil sogar schüre. Dabei zeigen Studien, dass die Ängste vor einem Wirte-Sterben nicht begründet sind. (Schluss) ew/sc



