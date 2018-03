Santander Consumer Bank und Volvo Car Austria verlängern Partnerschaft

Eine Erfolgsgeschichte geht für drei Jahre in die Verlängerung

Wien (OTS) - Die Santander Consumer Bank und Volvo Car Austria verlängern ihre Partnerschaft um weitere drei Jahre bis 2020. Die Kooperation besteht seit Dezember 2014. Unter dem Label „Volvo Car Financial Services“ bietet das Finanzinstitut den 35 Volvo Vertragshändlern (mit 38 Neuwagen-Verkaufsstandorten) und deren Endkunden Kfz-Finanzierungen an. 2018 soll jeder vierte neue Volvo über Santander finanziert werden.

„Die Vertragsverlängerung zeigt einmal mehr das gegenseitige Vertrauen und die Zufriedenheit sowie den Erfolg der Kooperation“, freut sich Michael Schwaiger, Commercial Director Auto Business der Santander Consumer Bank.

Volvo Neufahrzeugfinanzierungen seit 2015 mehr als verdoppelt

„ Wir haben in den vergangenen drei Jahren gemeinsam intensiv an unseren Produkten, Angeboten und Services gearbeitet und konnten den Finanzierungsanteil stetig erhöhen. Mittlerweile wird in Österreich jeder fünfte verkaufte Volvo Neuwagen über unser Institut finanziert. In diesem Jahr wollen wir noch eine Schippe drauflegen, das große Ziel für 2018 ist jeder vierte “, sagt Schwaiger.

Besonders beliebt bei der Finanzierung ist der Volvo V40 mit einem Anteil von 27 Prozent. Auch der XC60, das volumenstärkste Modell von Volvo, wird gern geleast. Die Finanzierungen von Volvo Car Financial Services sind vor allem wegen der Finanzierungsboni bis zu 5.000 Euro für die Kunden attraktiv.

Neue Modelle sorgen für weiteres Wachstum

Mit der Einführung des neuen Volvo XC60 und der Vorstellung des Volvo XC40 als erstem Kompakt-SUV der Marke hat Volvo sein globales SUV-Modellprogramm vervollständigt.

„ Wir freuen uns, dass wir die Partnerschaft um weitere drei Jahre verlängern konnten, denn mit der Santander Consumer Bank haben wir einen starken Finanzierungspartner in der Automobilbranche gefunden, der unseren hohen Ansprüchen als Premium-Marke im Bereich der Finanzdienstleistungen gerecht wird und der mit uns engagiert unsere Wachstumsstrategie umsetzt “, so Samuel Bucket, Sales und Marketing Director Volvo Car Austria.

Santander bietet Volvo-Händlern Lagerfinanzierungen für den Fahrzeugbestand sowie Absatzfinanzierungen für deren Kunden (Autokredit und Leasing) an. „Seit Mai 2017 haben wir unseren Leasingrechner in den Online-Fahrzeug-Konfigurator von Volvo integriert. Kunden können sich damit bequem über die Website von zu Hause aus ihr individuelles Leasing für das Wunschauto berechnen lassen“, sagt Schwaiger.

Die Erfolgsgeschichte ist das Ergebnis gemeinsamer intensiver Arbeit im Bereich der persönlichen Betreuung der Partner: Bei Santander sind elf Außendienstmitarbeiter in ganz Österreich für die Servicierung der Autohäuser zuständig.

Die Partnerschaft zwischen Santander und Volvo besteht unter dem Namen „Volvo Financial Car Services“ neben Österreich auch in Deutschland, England, Finnland, Portugal, Holland und Brasilien.

Die Santander Consumer Bank GmbH ist eine österreichische Spezialbank mit Schwerpunkt Konsumfinanzierung und seit 2009 am Markt vertreten. Das Institut mit Sitz in Wien ist mit über 468.000 Kundenverträgen und rund 2.500 Partnern aus dem Waren- und Kfz-Handel führend bei Warenfinanzierungen über den Handel sowie der größte markenunabhängige Kfz- und Motorrad-Finanzierer in Österreich. Zum Produktportfolio der Bank gehören Barkredite, Teilzahlungen, Autokredite und Leasing, CashCards sowie Versicherungen. Darüber hinaus ist Santander mit Tages- und Festgeldprodukten im Einlagengeschäft tätig. Das Unternehmen beschäftigt 400 MitarbeiterInnen und betreibt 30 Filialen österreichweit. Mit dem Kundenservice-Center in Eisenstadt ist das Finanzinstitut ein bedeutender regionaler Arbeitgeber. Die Bank besitzt eine österreichische Banklizenz und unterliegt der gesetzlichen Einlagensicherung. Die Santander Consumer Bank wurde per 1. Februar 2018 als einzige Bank Österreichs als Top Employer Österreich 2018 zertifiziert.

Die Santander Consumer Bank GmbH ist Teil der Banco Santander, S.A. Die internationale Santander Gruppe ist die größte Bank der Eurozone gemessen an der Marktkapitalisierung von 88,41 Milliarden Euro (31.12.2017). Der Fokus liegt auf dem Privat- und Firmenkundengeschäft in den zehn Kernmärkten in Europa und Amerika. Mit über 200.000 MitarbeiterInnen und 133 Millionen Kunden zählt die Santander Gruppe zu den global führenden Finanzinstituten.

