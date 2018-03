FPÖ-Wurm: „Auch das Jugendschutzalter für den Verkauf von Tabakwaren wird auf 18 Jahre erhöht“

„Wir wollen freie und mündige Bürger in einer toleranten Gesellschaft“

Wien (OTS) - „Seit zehn Jahren haben wir in Österreich ein generelles Rauchverbot. Im Jahre 2015 wurde dann ein Gesetz mit über dreißig Seiten beschlossen, das mit 1. Mai 2018 in Kraft treten sollte. Heute kommen zu diesem Gesetz genau zwei Seiten dazu, auf denen ein faktischer Kinder- und Jugendschutz, den es zuvor noch nicht gegeben hat, festgehalten wird. Mit dieser Gesetzgebung sind wir weltweit Spitzenreiter, was den Schutz von Kindern- und Jugendlichen in Autos betrifft. Zusätzlich erhöhen wir auch noch das Jugendschutzalter für den Verkauf von Tabakwaren auf 18 Jahre“, stellte heute der freiheitliche Nationalratsabgeordnete Peter Wurm in seinem Debattenbeitrag klar.

„Zwei Dinge waren uns bei den Regierungsverhandlungen mit der ÖVP wichtig. Erstens, dass es einen effektiven Kinder- und Jugendschutz gibt und zweitens, dass es eine Wahlfreiheit für Unternehmer und Raucher gibt – und beides haben wir erreicht und im Regierungsübereinkommen verankert“, betonte Wurm.

„Auch wurden die bisherigen Ausnahmeregeln, die es in der Gastronomie gibt, weiterhin erhalten, damit das sogenannte ‚Beisl am Eck‘ auch in Zukunft eine Existenzberechtigung in Österreich hat – und das ist richtig und wichtig“, erklärte Wurm und weiter: „In Österreich sind 100 Prozent aller Konditoreien, 90 Prozent der Restaurants und 65 Prozent aller Kaffee- und Gasthäuser rauchfrei und diese Entwicklung wird sich weiter fortsetzen.“

„Was aber bei dieser oft unsachlich geführten Diskussion kaum zur Sprache kommt, ist ‚dass von oben herab über die Bürger bestimmt wird‘. Das ist aber nicht die Linie der FPÖ. Wir wollen nämlich freie und mündige Bürger in einer toleranten Gesellschaft“, sagte Wurm.

