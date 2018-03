Budget – Lueger: „Strukturen für Polizeidienst verbessern“

Sicherheitsbudget an aktuelle Herausforderungen anpassen

Wien (OTS/SK) - „Polizistinnen und Polizisten müssen im direkten Dienstbetrieb spüren, dass für sie mehr ausgegeben wird“, fordert Angela Lueger, SPÖ-Bereichssprecherin für innere Sicherheit, am Donnerstag im Nationalrat: „Erst wenn sich die Bedingungen für PolizistInnen verbessern, kann von einem erfolgreichen Budget gesprochen werden.“ ****

Lueger verzeichnet es als positiv, dass für die Polizei um 140 Millionen Euro pro Jahr mehr aufgewendet werde. „Wichtig ist, dass das Geld auch bei den einzelnen Polizistinnen und Polizisten ankommt. Zahlen alleine sind nicht greifbar - auf die Umsetzung kommt es an“, so Lueger. Es gelte, die Polizeischulen strukturell und personell entsprechend auszustatten, für Unterkunftsmöglichkeiten zu sorgen und die persönliche Schutzausrüstung der einzelnen BeamtInnen zur Verfügung zu stellen.

In Bezug auf die bestehenden Polizeidienststellen verweist Lueger auf „katastrophale Strukturen. Für Sanierungsmaßnahmen ist dringend Geld aufzubringen“, so Lueger, die auch auf Maßnahmen angesichts der aktuellen Kriminalstatistik verweist: „Wohnraumeinbrüche, Gewaltverbrechen und KFZ-Diebstähle sind zurückgegangen, während Cybercrime um 28 Prozent und Wirtschaftskriminalität um sechs Prozent gestiegen sind,“ zitiert Lueger die Zahlen des Innenministeriums und bemängelt, dass im aktuellen Budget keinerlei Maßnahmen angeführt werden, die diesen Herausforderungen entsprechen. „Martialische Anschaffungen wie Hubschrauber und Langwaffen, die sicherlich auch nötig sind, helfen bei der Bekämpfung von Cybercrime nur sehr bedingt“, so Lueger abschließend. (Schluss) lp/ls/mp

