Wiener Gemeinderat – Christian Deutsch (SPÖ): 64,8 Mio. Euro Förderung für Ordensspitäler beschlossen

Wien (OTS/SPW-K) - Die Ordensspitäler sind eine wichtige Säule in der Gesundheitsversorgung der Stadt, die sich zur Mitfinanzierung bekennt. Ohne diese könnten die Ordensspitäler ihre Aufgaben auch nicht wahrnehmen. „Mit rund 4.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind die Ordensspitäler auch eine der größten privaten Arbeitgeber in der Stadt. Rund 20 Prozent der stationären Patientinnen und Patienten wurden 2017 in einem der sieben Ordensspitäler behandelt“, so der SPÖ-Abgeordnete Christian Deutsch.

2018 verfügen die Ordensspitäler über eine Gebarungssumme von 404 Mio. Euro. Diese Finanzierung setzt sich aus der Leistungsabrechnung und der Subvention der Stadt Wien zusammen. „Mit einem neuen Abrechnungsmodell soll langfristig das Ziel erreicht werden, bestimmte Leistungen vom stationären in den ambulanten Bereich zu verlagern. Von Einsparungen an finanziellen Mitteln der Stadt Wien für die Wiener Ordensspitäler kann also nicht die Rede sein.“

Zwtl.: U-Kommission ist keine Showbühne für Opposition. Sie soll lückenlos behauptete Fehlentwicklungen aufklären=

Sehr kritisch äußerte sich Christian Deutsch zu den Wortmeldungen der Opposition bezüglich einer Untersuchungskommission zum Krankenhaus Nord. „Es geht darum, die Projekt-, Kosten- und Terminentwicklungen des Krankenhaus Nord zu klären. Die Untersuchungskommission hat die Aufgabe, den Sachverhalt in einem behördlichen Verfahren zu ermitteln. Und weiters den Gemeinderat darüber schriftlich Bericht zu erstatten. So steht es in der Stadtverfassung. Eine Untersuchungskommission ist aber keine Showbühne und kein politisches Tribunal. Sie ist auch kein Gericht“, stellt der SPÖ-Abgeordnete klar.

