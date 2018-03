Zu viert auf zwölf Quadratmetern durchs Outback: Eine neue Doppelfolge von "Die Reimanns - Ein außergewöhnliches Leben" bei RTL II

Eine neue Doppelfolge mit Deutschlands bekanntester Auswanderer-Familie

Neue Projekte bei den Reimanns

Sendetermin: Montag, 26. März 2018, um 20:15 Uhr bei RTL II

In letzter Sekunde erreichen die Reimanns Alice Springs und treffen dort Töchterchen Janina und ihren Mann Colemann. Zu viert geht die Tour durch Australien weiter. Doch in dem zwölf Quadratmeter großen Wohnmobil wird die Luft schnell dünn. Gut, dass es noch andere Übernachtungsmöglichkeiten gibt. Besonders Konny ist davon sehr angetan.

Die Reimanns haben es geschafft: Gerade rechtzeitig treffen die beiden in Alice Springs ein, um Tochter Janina und ihren Mann Coleman einzusammeln. Das große Wiedersehen ist gerettet.

Zu viert geht die wilde Tour durch das australische Outback weiter. Das Monster-Wohnmobil sieht zwar von außen groß aus, aber bietet innen nur wenig Platz. Auf zwölf Quadratmetern wird es schnell eng. Da kommt die Gelegenheit, in einer Opal-Mine in Coober Pedy zu übernachten, genau richtig. Die Reimanns machen eine faszinierende Führung durch die unterirdische Stadt und Konny darf zum ersten Mal in seinem Leben eine Test-Sprengung durchführen. Ob das gut geht?

Über die RTL II-Doku-Soap "Die Reimanns - Ein außergewöhnliches Leben":

Konny und Manu Reimann haben es geschafft. Gemeinsam mit Tochter Janina und Sohn Jason sind die Hamburger im Jahr 2004 nach Gainesville, Texas ausgewandert. Seit dem Umzug lebt die Familie ihren American Dream und hat sich mit viel Schweiß und Durchhaltevermögen ein kleines Imperium aufgebaut. Inzwischen sind Konny und Manu nach Hawaii gezogen, um auf der Insel O´ahu ein neues Konny Island aufzubauen. RTL II zeigt das Leben der sympathischen Macher im "Aloha State". "Die Reimanns - Ein außergewöhnliches Leben" ist eine Produktion von Constantin Entertainment.

