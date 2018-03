Konstituierende Sitzung des NÖ Landtages

Regierungserklärung der Landeshauptfrau

St. Pölten (OTS/NLK) - Am Beginn ihrer Regierungserklärung sagte Landeshauptfrau Mag. Johanna M i k l - L e i t n e r (VP) den Niederösterreicherinnen und Niederösterreichern „Danke für das große Vertrauen“, das ihr am 28. Jänner geschenkt worden sei. Damit sei der Kurs des Miteinanders bestätigt worden: „Diese Entscheidung ist ein klarer Auftrag an mich und eine Verpflichtung für uns alle.“

Zum Zweiten bedankte sich Mikl-Leitner bei all jenen Mitgliedern der Landesregierung und des Landtages, die heute verabschiedet werden, „für ihre engagierte Arbeit“ – im Besonderen Hans Penz, der „ein überzeugter Parlamentarier“ und „ein überzeugter Regionalpolitiker“ sei: „Du hast diesen Landtag zehn Jahre mit Kompetenz, Entschlossenheit und Besonnenheit geführt.“ Penz sei immer für die Interessen und die Bedeutung der Regionen eingetreten – auch international. „Du hast dem Föderalismus immer eine starke und laute Stimme gegeben“, betonte die Landeshauptfrau, dass die Arbeit des scheidenden Landtagspräsidenten die Autorität des Landesparlaments gestärkt und einen wichtigen Beitrag für das Ansehen Niederösterreichs geleistet habe.

Und zum Dritten bedankte sich die Landeshauptfrau bei all jenen, „die mir heute bei der Wahl ihre Stimme gegeben haben“: „Diese Wiederwahl bedeutet für mich: Verpflichtung gegenüber unseren Landsleuten und dem Niederösterreichischen Landtag und Verantwortung gegenüber unserem wunderschönen Bundesland.“

Seit ihrer ersten Regierungserklärung sei weniger als ein Jahr vergangen, vieles habe sich verändert, aber eines sei gleich geblieben – ihr wichtigstes Anliegen: „Niederösterreich als Land an der Seite der Menschen zu verstehen, Niederösterreich als Land an der Seite der Menschen zu gestalten und Niederösterreich als Land an der Seite der Menschen zu führen. Und das in den Fragen, die die Menschen bewegen. In den Chancen und Herausforderungen, die auf uns und unser Land zukommen.“

Ins Zentrum ihrer Regierungserklärung stellte die Landeshauptfrau vier Bereiche: Arbeit, Gesundheit, Mobilität und Familie. „Das sind die Themen, die die Menschen bewegen. Und für mich ist eines klar:

Die wichtigsten Anliegen und Wünsche der Menschen müssen die wichtigsten Aufgaben der Politik sein.“

Das zentralste Thema für die Menschen im Land sei Arbeit, führte Mikl-Leitner aus, dass man „messbare Ergebnisse und attraktive Rahmenbedingungen“ brauche. „Wir brauchen weniger Bürokratie und mehr Gerechtigkeit. Wir brauchen weniger Bevormundung und mehr Hausverstand.“ Als klares Signal der Unterstützung für die Landsleute habe man daher einen umfangreichen Beschäftigungspakt für Niederösterreich geschnürt. Damit stünden in den nächsten Jahren mehr als 1,3 Milliarden Euro zur Verfügung und damit wolle man die Menschen durch Qualifizierung und Weiterbildung in Beschäftigung halten und arbeitslose Menschen wieder an Arbeit heranführen und sie im Arbeitsmarkt integrieren. Diesen Auftrag nehme man als Landesregierung „mit Entschlossenheit, Einsatzbereitschaft und aller Kraft“ an.

Auch für das Thema Mobilität habe man einen Plan: „Wir wollen eine bessere Verbindung von Straße und Schiene, um die Verkehrswege schneller und sicherer, und die Fahrzeiten für die Menschen kürzer zu machen.“ Deshalb investiere man mehr als 3 Milliarden Euro in ein Mobilitätspaket, womit man nicht nur die Straßen ausbauen wolle, sondern auch verstärkt den Öffentlichen Verkehr und die E-Mobilität. Und man gehe auch „neue Wege“, führte Mikl-Leitner aus, dass man die Waldviertel-Autobahn und die Verlängerung der U-Bahn ins Wiener Umland prüfe. „Damit wir in Niederösterreich der Mobilität keine Grenzen setzen und unser Land noch besser vernetzen.“

Weiters gehe es um die bestmögliche gesundheitliche Versorgung im Land, führte die Landeshauptfrau aus, dass in den 27 Standorten der Landeskliniken internationale Spitzenmedizin geboten werde und man ein dichtes Versorgungsnetz im niedergelassenen Bereich habe. Auf das könne man stolz sein, man dürfe sich aber nicht zurücklehnen, denn das Thema Gesundheit sei für jeden Einzelnen das Allerwichtigste. Die ärztliche Versorgung in allen Regionen des Landes sei Sorge und Herausforderung zugleich, daher handle man in Niederösterreich vorausschauend und starte als erstes Bundesland ein gezieltes Maßnahmen-Paket, das die Versorgung mit Landärzten in allen Regionen des Landes garantiere. „Damit auch unsere Landsleute im ländlichen Raum bestens versorgt werden. Denn nur wenn die medizinische Versorgung stimmt, bleibt das Land ein Platz zum Bleiben. Und genau das ist unser Ziel!“, betonte Mikl-Leitner, dass man eine nachhaltige Gesundheitsversorgung wolle.

Zum Thema Familie, sagte Mikl-Leitner, dass man, was die Kinderbetreuung im Allgemeinen betreffe, schon heute vorbildlich in Niederösterreich sei. Wenn es um die Betreuung der Kleinsten gehe, habe man ein blau-gelbes Familienpaket geschnürt, das bedeute noch mehr Unterstützung für die Gemeinden beim Ausbau und Betrieb und für die Tageseltern und Eltern selbst. Das Ziel seien 100 neue Kleinstkinder-Gruppen im ganzen Land, um Familie und Beruf besser vereinbaren können.

Neben diesen vier Themenbereichen gebe es noch ein weiteres großes Ziel für die nächsten fünf Jahre: „Die Weiterentwicklung unserer Landesstrategie dort, wo es jetzt schon gut läuft. Und die Entwicklung einer neuen Landesstrategie dort, wo es heißt, bestehende Herausforderungen zu neuen Chancen für unser Land zu machen.“ Für die künftige Landespolitik gebe es drei Prinzipien: „Zum Ersten: Wir werden neue Herausforderungen neu beantworten“, sagte Mikl-Leitner, dass das bedeute alte Antworten in Frage zu stellen, nach neuen Antworten zu suchen und neue Möglichkeiten zu schaffen. „Zum Zweiten:

Wir müssen Räume neu denken“, führte Mikl-Leitner aus, dass die Region „Niederösterreich und Wien“ eine der am schnellsten wachsenden Ballungsräume in ganz Europa sei und man die Aufgabe habe, etwa in Fragen des Verkehrs, der Gesundheit, der Pflege und der Kinderbetreuung die Zusammenarbeit zu intensivieren. „Denn wo das Leben keine Landesgrenzen kennt, darf die Politik keine neuen Grenzen ziehen.“ „Und zum Dritten: Wir wollen unseren Platz im neuen Europa stärken.“ Man werde internationale Netzwerke nutzen, das Wissenschaftsland erweitern und Niederösterreich zu einer Vorbildregion im digitalen Zeitalter machen.

„Miteinander. Niederösterreich“ sei ihr politischer Grundsatz, betonte die Landeshauptfrau, dass das Miteinander „die beste Basis für die kommenden Aufgaben“ sei. Erstmals habe man ein Arbeitsübereinkommen mit der SPÖ und eines mit der FPÖ abgeschlossen, das werte sie als Erfolg, denn man dürfe nicht vergessen: „Wir sind dafür gewählt, um für dieselben Menschen zu arbeiten. Wir sind dafür gewählt, um demselben Land zu dienen.“ Als Bitte und Appell richtete sie an alle Mitglieder der Landesregierung und alle Abgeordneten im NÖ Landtag: „Leben wir dieses Miteinander zum Wohle unseres Bundeslandes Niederösterreich!“ Bei ihrem Amtsantritt habe sie sagen können: „Wir bauen auf das beste Niederösterreich, das wir jemals hatten.“ In fünf Jahren wolle sie sagen: „Wir haben das modernste Niederösterreich, das es jemals gab. Dafür will ich arbeiten! Mit den Menschen – für Niederösterreich!“

