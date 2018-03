Lotto: Vierfachjackpot in OÖ und Wien geknackt – je 2,8 Mio. Euro Gewinn

2 Sechser auch bei LottoPlus, und 2 Joker nach Jackpot

Wien (OTS) - Der erste Vierfachjackpot des Jahres ist geknackt. Ein Oberösterreicher und ein Wiener tippten die „sechs Richtigen“ und gewannen damit jeweils mehr als 2,8 Millionen Euro. Beide waren per Quicktipp erfolgreich, der aus dem Hausruckviertel stammende Oberösterreicher mit den siebenten von zwölf Tipps, der Wiener mit dem ersten von zwei.

Fünf Spielteilnehmer erzielten einen Fünfer mit Zusatzzahl. Zwei Steirer, ein Kärntner, ein Oberösterreicher und ein Spielteilnehmer, der seine Tipps über die Spieleseite win2day.at abgegeben hat, erhalten jeweils rund 41.800 Euro.

LottoPlus

Zwei Sechser gab es auch bei LottoPlus. Ein Oberösterreicher war per Quicktipp erfolgreich, ein Steirer per Systemschein. Jeder der beiden gewann rund 227.400 Euro. Es hätte auch noch ein drittes Mal die „sechs Richtigen“ – und zwar in Wien – gegeben, allerdings nahm dieser Wettschein nicht an LottoPlus teil. Beim nächsten LottoPlus Sechser geht es um rund 200.000 Euro.

Joker

Beim Joker ging es um einen Jackpot, und der wurde zweimal geknackt. Ein Niederösterreicher und ein Burgenländer erhalten für ihr „Ja“ zur richtigen Joker Zahl jeweils mehr als 243.700 Euro.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 21.3.2018:

2 Sechser zu je EUR 2.812.630,40 5 Fünfer+ZZ zu je EUR 41.790,60 192 Fünfer zu je EUR 1.187,20 396 Vierer+ZZ zu je EUR 172,60 7.955 Vierer zu je EUR 47,70 10.488 Dreier+ZZ zu je EUR 16,30 127.001 Dreier zu je EUR 5,40 405.706 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 10 23 25 32 34 44 Zusatzzahl: 16

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 21.3.2018:

2 Sechser zu je EUR 227.355,90 92 Fünfer zu je EUR 1.157,70 4.288 Vierer zu je EUR 22,10 71.582 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 5 19 29 37 40 41

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 21.3.2018:

2 Joker zu je EUR 243.711,50 15 mal EUR 7.700,00 137 mal EUR 770,00 1.477 mal EUR 77,00 13.995 mal EUR 7,00 138.122 mal EUR 1,50

Joker Zahl: 3 7 1 1 2 5

