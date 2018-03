Jetzt ganz- und volljährig: Die Neusiedler See Card

365 Tage pannonische Vielfalt inklusive!

Neusiedl am See (OTS) - Sie gilt in Österreichs Tourismus als „Grand-Dame aller Gratis-Mehrwertkarten für Gäste“, die Neusiedler See Card. Dabei ist sie aber noch lange nicht in die Jahre gekommen. Ganz im Gegenteil: Seit 1. März 2018 gilt die Neusiedler See Card jetzt 365 Tage im Jahr! 760 Partnerbetriebe aus dem Beherbergungsbereich rund um den Neusiedler See geben diesen beliebten "Sesam-Öffne-Dich“ schon ab einer Nächtigung kostenlos aus. Und sie ist jetzt entsprechend auch ein probates Mittel, die Vorzüge der Region auch in den Nebensaisonen ins Bewusstsein zu rufen.

Über 50 Gratisleistungen können die Neusiedler See Card-Gäste dabei nut-zen. Und dazu noch eine Vielzahl an besten Bonusleistungen (derzeit über 40!) wie etwa „Volle Fahrt zum halben Preis“ bei den Radfähren am See. Besonders vorteilhaft ist die Card auch schon jetzt im „frühesten Frühling Österreichs“: Freier Eintritt für Exkursionen im Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel und im Welterbe Naturpark Neusiedler See-Leithagebirge – wie das ganze Jahr hindurch. Im Sommer dann ganz besonders beliebt ist das sogenannte "Bäderhopping" durch die inkludierten Eintritte in die Strand- und Freibäder rund um den See.

Aber auch viele Pforten von Sehenswürdigkeiten, Museen und Ausstellungen öffnen sich ganz einfach: etwa das Schloss Esterházy in Eisenstadt und das Dorfmuseum in Mönchhof! Wein und Wellness – etwa die St. Martins Therme oder Weinverkostungen in Vinotheken - sind ebenso inkludiert. Apropos St. Martins Therme: In den Wintermonaten (27.10.2018 bis 28.2.2019) sind sogar drei Stunden Gratis-Eintritt in der Card inkludiert! In den Sommermonaten gibt es 20 Prozent Rabatt auf den Thermeneintritt.

Nachhaltig und in einer Weinregion ganz besonders wichtig: Der öffentliche Verkehr rund um den romantischen Steppensee kann mit der Card nun ebenfalls ganzjährig genutzt werden! Attraktive Ermäßigungen bieten zudem wie erwähnt viele Schifffahrtsunternehmen mit ihren Radfähren und weitere Bonuspartner.

Es gibt aber auch Neusiedler See Card-Bonuspartner in Wien: Time Travel etwa oder auch der Donauturm und der Tierpark Schönbrunn! Alles in allem also 365 Tage pannonische Vielfalt inklusive.

Rückfragen & Kontakt:

Andreas @ pangerl-pangerl.at