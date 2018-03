NEOS: Finanzierungslücke beim Pflegeregress bedroht Budgetüberschuss 2019

Gerald Loacker: „Die 100 Millionen Euro, die Schwarz-Blau als Gegenfinanzierung budgetiert, werden nicht ausreichen, Länder und Gemeinden können Finanzierung alleine nicht stemmen.“

Wien (OTS) - Besorgt verweist NEOS-Sozialsprecher Gerald Loacker auf die sich auftuende Finanzierungslücke im Pflegebereich, die den von der Regierung so freudig angepeilten Budgetüberschuss 2019 zunichte machen wird: „In den Budgetzahlen steht schwarz auf weiß, dass der Bund den Ländern als den entfallenen Pflegeregress 2018 und 2019 jeweils 100 Millionen Euro ersetzt. Damit wird stur an der Zahl festgehalten, die im Sommer 2017 den Ländern versprochen wurde. Das Budget ist also die vom Parlament beschlossene Absage an die Länder, hier noch zusätzliche Kosten zu übernehmen. Das muss Löger ehrlich sagen, das müssen ÖVP und FPÖ ehrlich sagen.“

Für Loacker ist klar, dass man damit auf eine Unfinanzierbarkeit im stationären Pflegebereich zusteuert, die den Budgetpfad bedrohen kann: „Offenbar hat sich die Bundesregierung inzwischen taub gestellt, denn Expertinnen und Experten sowie die Länder und Gemeinden haben bereits klargemacht, dass die Finanzierungslücke zwischen 500 und 650 Millionen liegen wird. Da die Länder und Gemeinden die Mehrkosten alleine nicht stemmen können, wird der Bund einspringen müssen. Das bedeutet im Klartext, dass der von Schwarz-Blau angepeilte Überschuss von rund 500 Millionen Euro 2019 reine Makulatur wird, die Sonderausgaben für das Stopfen der Pflegeregress-Budgetlücke werden diesen Überschuss aufsaugen. Somit hat Löger, genauso wie seine Vorgänger, eine Ausrede, warum sich ein Überschuss nicht ausgeht. Was bei Spindelegge die Hypo und bei Schelling die Flüchtlinge war, ist für Löger die Pflege“, betont der NEOS-Sozialsprecher. „Damit steht auch fest, dass die überhastete Abschaffung des Pflegeregresses ohne flankierende Maßnahmen im Wahlkampf 2017 eine bittere Pille war, aber sicher keine nachhaltige Maßnahme im Sinne der Betroffenen. Rot, Schwarz, Blau und Grün sind für diesen in Zahlen gegossenen Zukunfts- und Chancenraub verantwortlich.“

