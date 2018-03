„Magische Ostern in Kärnten“ am 25. März in ORF 2

Traditionsreichtum rund um Klagenfurt und Villach

Wien (OTS) - „Magische Ostern“ macht sich am Palmsonntag, dem 25. März 2018, um 16.05 Uhr in ORF 2 auf nach Kärnten. Die Region um Klagenfurt und Villach ist für ihren österlichen Traditionsreichtum bekannt: Neben kunstvollen Fastentüchern für die Kirchenaltäre misst man auch den Weihkörben große Bedeutung bei, sei es bei den kunstvoll bestickten Weihkorbdecken oder auch bei den kulinarischen Köstlichkeiten, die in den Korb kommen und am Ostersonntag gesegnet werden.

Eine Besonderheit sind auch die Osterfeuer, die bereits früh am Karsamstag entzündet werden. Die Menschen transportieren mit Baumschwämmen das gesegnete Feuer nach Hause – eine alte Tradition, die vom Dompfarrer in Klagenfurt wieder zum Leben erweckt wurde. Am Abend gibt es dann das größte Osterfeuer auf der Schleppe Alm. Den Ostersonntag lässt man oft am Wörthersee ausklingen, traditionell der Beginn der Schifffahrtssaison. Und wo gefeiert wird, wird auch gern gesungen, besonders in Kärnten. Und so wird zum Abschluss am Ostermontag in Egg am Faaker See das alljährliche Ostersingen zelebriert.

