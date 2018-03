FPÖ-Gudenus: „Mit diesem Budget entlasten wir, sorgen für mehr Sicherheit und senken die Steuern“

„Kern ist ein Vertreter eines Systems, das nichts anderes als steigende Staatsverschuldung, steigende Arbeitslosigkeit und steigende Armut in Österreich produziert hat“

Wien (OTS) - „Wir setzen Fakten, wir entlasten, wir setzen das um, was wir vor der Wahl versprochen haben und was im Regierungsprogramm steht – und dies Schritt für Schritt. Dazu braucht es auch kein Marketing, da die Zahlen und Fakten für sich sprechen. Wenn nun Rote zu rechnen beginnen, dann wird es meistens gefährlich, das haben die letzten zwölf Jahre Regierungen unter SPÖ-Bundeskanzlern gezeigt“, stellte heute der geschäftsführende FPÖ-Klubobmann NAbg. Mag. Johann Gudenus im Zuge der Parlamentsdebatte über das Budget fest.

„SPÖ-Klubobmann Kern ist ein Vertreter eines zu Recht abgewählten Systems, das in den letzten zwölf Jahren nichts anderes als steigende Staatsverschuldung, steigende Arbeitslosigkeit und steigende Armut in Österreich produziert hat. Die SPÖ ist überhaupt ein Zaubermeister, denn sie haben im Inland Armut verursacht und auch noch Armut aus dem Ausland importiert – das ist ja völlig absurd. Das war ein gefährlicher Anschlag gegen die Interessen der Österreicher“, kritisierte Gudenus.

„Aus der Rede des Ex-Kanzlers sprach lediglich der Neid, da die jetzige Regierung innerhalb von drei Monaten mehr umgesetzt hat, als Kern dies nicht einmal in eineinhalb Jahren im Ansatz schaffte. Für das System, das in den letzten zwölf Jahren mehr Verschuldung, mehr Steuern, mehr Armut, aber weniger Sicherheit sowie weniger Innovation gebracht hat, steht Christian Kern. Das SPÖ-Motto in Sachen Budget lautete auch unter Kern: ‚Die Aufstellung eines Budgets ist die Kunst Enttäuschungen gleichmäßig zu verteilen‘“, betonte Gudenus und weiter: „Diese neue Regierung hat nun aber eine Trendwende eingeleitet, um dies wieder ausbügeln zu können.“

„Das Budget beinhaltet auch das größte Familienentlastungspaket, das es jemals gegeben hat, es umfasst 1,5 Millionen Kinder und 950.000 Familien – wir bauen damit auf die eigenen Familien und lassen auch die alleinerziehenden Mütter nicht im Stich. Wir entlasten die Menschen und wir investieren auch für mehr Sicherheit in Österreich. So sorgen wir dafür, dass die Polizei besser ausgestattet wird und es mehr Polizisten gibt – wir sorgen aber auch für eine ideelle Aufwertung der Exekutive und der Polizei“, erklärte Gudenus.

„Auch haben wir uns vorgenommen, dass es wirklich einmal heißt: ‚Österreicher zuerst‘, denn es gab unter Kern eine Massenzuwanderung in unser Sozialsystem und es wurde ‚Unsicherheit‘ importiert. Diesen von der SPÖ über Jahre angehäuften Missständen trägt dieses Budget ganz klar Rechnung. Mit diesem Budget entlasten wir, sorgen für mehr Sicherheit und senken die Steuern“, sagte der geschäftsführende Klubobmann.

