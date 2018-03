ORF III am Freitag: Austrokomödien-Doppel „Zwei unter einem Dach“, „Und ewig knallen die Räuber“

Außerdem: „Ihr Auftrag, Pater Castell“

Wien (OTS) - Am Freitag, dem 23. März 2018, geht es in der Sendeleiste „Der Österreichische Film“ amüsant zur Sache. Zu sehen sind zwei heimische Komödien, in denen die Schauspiellegenden Otto Schenk, Klausjürgen Wussow und Helmuth Lohner in den Hauptrollen für Lacher sorgen.

Den Auftakt macht die im Jahr 2000 entstandene Produktion „Zwei unter einem Dach“ (20.15 Uhr) von Peter Weck. Den charmanten Chaoten Walter Hofer (Schenk) und den Pedanten Eberhard Gatzweiler (Wussow) verbindet eine jahrzehntelange Hassliebe. Daran kann auch der gemeinsame Enkelsohn Martin (Valentin Heidrich Klausburg) nichts ändern. Beim liebenswerten Buhlen um die Gunst von dessen Lehrerin Hanna (Suzanne von Borsody) steigen die Wogen zwischen den beiden Streithähnen in ungeahnte Höhen. Die Pädagogin plagen derweilen ganz andere Sorgen.

Danach steht Franz Antels Lustspiel „Und ewig knallen die Räuber“ (21.50 Uhr) auf dem Spielplan. Ende des 18. Jahrhunderts möchte sich der schüchterne Schneider Nikolaus Tschinderle (Lohner) als Räuberhauptmann einen Namen machen. Anfänglich lassen ihn seine Ungeschicklichkeit und sein weiches Herz aber nur Gutes tun. Schon bald jedoch sind die Diebstouren auf abenteuerliche Weise von Erfolg gekrönt und Tschinderles Name gerät in aller Munde – jede Menge Schwierigkeiten scheinen damit garantiert.

Der ORF-III-Abend schließt mit einer weiteren Serienfolge der ersten Staffel von „Ihr Auftrag, Pater Castell“. In „Der letzte Heide“ (23.25 Uhr) findet ein Förster in einem Wald bei München ein totes Mädchen. Ein Ermittlungsteam erscheint rasch, steht nach der Begutachtung des Tatorts aber vor einem Rätsel: Die Leiche wurde auf merkwürdige Weise beerdigt und weist sonderbare Verletzungen auf. Handelt es sich um den Mord eines Psychopathen? Gut, dass mit Pater Simon Castell (Francis Fulton-Smith) gerade ein Experte in Sachen Mordfälle in der Stadt weilt, der mit seinen Fachkenntnissen helfen kann.

