Budget - Schieder: Regierung kürzt bei den Menschen und gönnt sich Millionen fürs System Schwarz-Blau

Gf. SPÖ-Klubobmann warnt, dass Regierung Pflegeregress wieder einführen will

Wien (OTS/SK) - Der geschäftsführende SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder hält der Regierung vor, dass sie mit ihrem Budget ganz gegen die Interessen und Grundbedürfnisse der Menschen agiert; das gestern vorgelegte Budget bediene die Interessen der Konzerne und Großspender, das "System" in Form von Ministerbüros werde aufgebläht, Kanzler und Vizekanzler "gönnen" sich Millionen Steuergeld für PR und Inserate, während am Arbeitsmarkt, in der Bildung und in der Infrastruktur gekürzt werde. ****

Dass angestrebte Nulldefizit sieht Schieder keineswegs als Leistung der Regierung; immerhin hat das das WIFO schon vor fünf Monaten vorausgesagt, weil durch die gute Arbeitsmarktentwicklung Ausgaben sinken und die Hochkonjunktur sehr viel mehr Einnahmen bringt. Die Prognose war: Wenn die Regierung nichts tut, kommt automatisch ein Überschuss. Schieder schließt da seine "dringende Bitte" an:

"Verspielen Sie das nicht durch Steuergeschenke an Ihre Klientel."

Vor diesem Hintergrund hält Schieder das "Kürzen bei den Menschen" für besonders verwerflich, nicht zuletzt deswegen, weil das jede Menge zukünftige Probleme nach sich zieht. Denn wer heute bei neuen Arbeitsplätzen wie durch die Abschaffung der Aktion 20.000, in den Schulen, bei der Pflege, bei den Richtern und beim Ausbau des öffentlichen Verkehrs kürzt, spare auf Kosten der Zukunft.

Die "Zukunft des Landes kommt im Budget nicht vor", so Schieder. Die Pflege sei nicht finanziert, in den Schulen werden weniger LehrerInnen mehr SchülerInnen in der Klasse unterrichten, die schon vereinbarten Tablets für die SchülerInnen werden verzögert oder gestrichen, wichtige Projekte im Infrastrukturausbau verschoben oder gestrichen und in der Klima- und Umweltpolitik gibt es keine Antworten. Schieders Warnung an die Regierung: "Rauben Sie unseren Kindern nicht die Zukunft!"

Und Schieder warnt nachdrücklich davor, dass Finanzminister Löger den Pflegeregress wiedereinführen und letztlich doch bei den Pensionen kürzen will. Löger hat das in der letzten Zeit immer wieder angedeutet.

Der geschäftsführende SPÖ-Klubobmann sieht im Budgetvorschlag beim Thema Strukturreformen eine komplette Fehlanzeige: "Es gibt dafür kein einziges Projekt, kein einziger Cent wird durch Strukturreformen gespart." Und Schieder sprach noch einen blinden Fleck im Budget an -den Kampf gegen Steuerbetrug und Gewinnverschiebung: "Warum tun Sie nichts gegen die Steuerhinterziehung, international und national? Das versteht niemand." (Schluss) mb/wf/mp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien,

01/53427-275

http://www.spoe.at/online/page.php?P=100493