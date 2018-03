„Bewusst gesund“: Gute Wahl – Welcher Fisch ist noch gesund?

Außerdem am 24. März: Tabuthema – Harninkontinenz, das stille Leiden

Wien (OTS) - Ricarda Reinisch präsentiert das ORF-Gesundheitsmagazin „Bewusst gesund“ am Samstag, dem 24. März 2018, um 17.05 Uhr in ORF 2 mit folgenden Beiträgen:

Tabuthema – Harninkontinenz, das stille Leiden

Bindegewebsschwäche, Geburten, operative Eingriffe, chronische Überlastung und Nervenbeeinträchtigungen können den Beckenboden schwächen, was in weiterer Folge zu einer Funktionsstörung von Blase und Darm führen kann. Fachleute gehen davon aus, dass jede fünfte Frau und jeder achte Mann an unterschiedlichen Formen von Harninkontinenz leiden. Der unfreiwillige Verlust von Harn und auch Stuhl ist für Betroffene meist sehr belastend. Damit sie wieder aktiv am Leben teilhaben und ihre Lebensqualität steigern können, bieten spezielle Beckenbodenzentren wie jenes der Barmherzigen Schwestern in Wien Hilfe in Form der Zusammenarbeit von Chirurgie, Urologie, Gynäkologie, Innerer Medizin, Pflege, Physiotherapie und Radiologie an. Gestaltung: Andi Leitner.

Gute Wahl – Welcher Fisch ist noch gesund?

Durch Meldungen wie „Quecksilber und Mikroplastik im Fisch gefunden“ kann einem der Appetit auf Lachs oder andere Meeresbewohner gründlich vergehen. Dabei finden sich für den Menschen wichtige Fettsäuren, Spurenelemente und weitere wertvolle Inhaltstoffe im Fisch. Zwei- bis dreimal pro Woche sollte er daher verzehrt werden. Stattdessen kommt er nur dreimal im Monat auf die heimischen Teller. Vielleicht auch, weil die Unsicherheit groß ist, welcher Fisch noch bedenkenlos gegessen werden kann. „Bewusst gesund“ ist der Frage nachgegangen, wie gesund es ist, Fisch zu essen und welche Fische man bedenkenlos genießen kann. Gestaltung: Vroni Brix.

Stimmen im Kopf – Warum Betroffene schweigen

Bis zu zehn Prozent der Menschen hören irgendwann Stimmen und Geräusche, die gar nicht da sind. Stimmenhören kann, muss aber nicht Symptom einer psychischen Erkrankung wie Schizophrenie oder einer Psychose sein. Die Ursachen und Auslöser sind vielfältig. Häufig treten Stimmen nach Traumata jeglicher Art, aber auch bei extremem Stress und Überlastung, Schlafentzug oder Drogenkonsum auf. Viele Betroffene fühlen sich den Stimmen gegenüber hilflos und vertrauen sich aus Angst und Scham niemandem an. Besonders bei Kindern ist Stimmenhören ein bisher wenig beachtetes Phänomen. Meist wird es als vorübergehende Phase in der kindlichen Entwicklung angesehen oder als mögliches Symptom einer ernsthaften psychischen Erkrankung verschwiegen. Oft hängt Stimmenhören im Erwachsenenalter aber auch mit traumatischen Kindheitserfahrungen zusammen. Gestaltung: Denise Kracher

„Bewusst gesund“-Tipp: Im Alter voller Energie – Wie schafft man das?

Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn beantwortet Fragen der Zuseherinnen und Zuseher. Diesmal geht es um die Frage, wie man es im Alter schafft, voller Energie zu bleiben.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at