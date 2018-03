Länderspiel-Saisonauftakt im ORF mit Österreich – Slowenien

Am 23. März um 20.15 Uhr in ORF eins

Wien (OTS) - Franco Fodas Nationalteam startet am Freitag, dem 23. März 2018, in das Länderspieljahr 2018. In Klagenfurt ist ab 20.15 ORF eins Nachbar Slowenien zu Gast. Kommentator ist Oliver Polzer, für die Analyse sorgen Rainer Pariasek und Herbert Prohaska.

