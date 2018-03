Bezirksmuseum 15: Info zur Museumsarbeit im 9. Bezirk

Wien (OTS/RK) - Die ehrenamtlich tätigen Bezirkshistoriker des Bezirksmuseums Rudolfsheim-Fünfhaus (15., Rosinagasse 4) setzen das aufschlussreiche Programm „Bezirksmuseen stellen sich vor“ fort: Am Freitag, 23. März, kommen Repräsentanten vom Bezirksmuseum Alsergrund in den 15. Bezirk und berichten über die bezirksgeschichtliche Sammlung und mannigfaltige Museumsaktivitäten im 9. Bezirk. Beginn der Veranstaltung: 17.30 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos, Spenden sind willkommen. In den Museumsräumen in der Rosinagasse 4 werden die Besucherinnen und Besucher zum Beispiel über ein „Erich Fried-Memorial“, über eine „Heimito von Doderer-Gedenkstätte“, über ein „Sparefroh-Haus“ und über einen Bunker am Alsergrund informiert. Nähere Auskünfte dazu: Telefon 0664/249 54 17 (Museumsleiterin:

Brigitte Neichl).

Von Dienstag, 27. März, bis Montag, 2. April, bleibt das Bezirksmuseum Rudolfsheim-Fünfhaus geschlossen. Die regulären Öffnungsstunden: Montag von 17.00 bis 19.00 Uhr und Freitag von 15.30 bis 17.30 Uhr. Traditionell ist der Zutritt gratis. Anfragen wegen der fixen Dokumentation der Bezirksgeschichte von Rudolfsheim-Fünfhaus und über wechselnde Sonder-Ausstellungen zu speziellen Themen beantwortet das freiwillig engagierte Museumsteam per E-Mail: bm1150 @ bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Bezirksmuseum Rudolfsheim-Fünfhaus:

www.bezirksmuseum.at

