Osternest – Schokobombe für 30 Tage

Zwei Schokohasen, 10 Nougateier, eine Rolle Marzipan, Kekse, Schnitten, Geleebohnen und vielleicht noch zwei Ostereier – das liegt in einem gut gefüllten Osternest, das kommende Woche die Kinderaugen zum Glänzen bringen wird. „Als Mediziner muss ich aber zur Vorsicht warnen“, sagt UNIQA Mediziner Dr. Peter Kritscher. „Ganz grundsätzlich soll man von Schleckereien nicht mehr als eine Portion am Tag essen und das entspricht rund 20 Gramm täglich. So berechnet müsste ein Osterhase für fünf Tage reichen und das gesamte 600 Gramm schwere Osternest für einen ganzen Monat.“

UNIQA „Fastenwoche“

Fasten ist viel mehr als fettes oder süßes Essen wegzulassen. Viele Menschen verzichten zum Beispiel auf das Autos, Alkohol, Zigaretten – ja es gibt sogar Konfliktfasten. UNIQA wird bis zum Ende der Fastenzeit in einer Serie auf sozialen Medien Tipps und Tricks zum richtigen Fasten geben.

Tipp 1: Auf Süßes verzichten

Wenn man den Kaloriengehalt eines 100 Gramm schweren Schokohasen unter die Lupe nimmt, schlägt er mit über 530 Kalorien zu Buche. Das entspricht einem durchschnittlichen Mittagessen – nur besteht der Schokohase fast ausschließlich aus Zucker und Fett. „Beides Stoffe, die den Körper belasten“, weiß Kritscher. „Fette sind Dickmacher und führen zu Problemen im Herz/Kreislaufsystem. Zucker führt genauso zu Übergewicht und oft sogar zu Diabetes.“

Das gesündeste im Osternest ist übrigens das natürliche Osterei. Tipp Vom UNIQA Arzt: „Je weniger Süßes, desto mehr Platz bleibt für nährstoffreiche Lebensmittel wie Obst, Gemüse und Getreideprodukte.“



Tipps und Hilfe im Medizinischen Kompetenzzentrum von UNIQA Österreich

Für UNIQA Kunden gibt es ein besonderes Service. Ein Team von mehr als 15 Allgemeinmedizinern und Fachärzten steht UNIQA Krankenversicherungskunden zur Verfügung und beantwortet Fragen zu medizinischen Themen.



