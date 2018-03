FPÖ-Gudenus: „Rechte nationaler und sprachlicher Minderheiten sind durch die Bürgerinitiative ‚Minority Safe Pack‘ zu unterstützen“

„FPÖ steht gemeinsam mit den Tiroler Schützen voll hinter dieser Initiative“

Wien (OTS) - „Nationale und sprachliche Minderheiten stellen in allen Ländern Europas seit Jahrhunderten gewachsene Volksgruppen dar, welche aus vielen verschiedenen Gründen im Lauf der Zeit von ihrem Vaterland getrennt wurden oder schon immer als eine Art Sprachinsel existierten. Viele dieser Volksgruppen wurden während oder nach dem Zweiten Weltkrieg aus ihrer Heimat gejagt oder ausgelöscht. So ist der Schutz der verbliebenen Minderheiten ein wichtiges Anliegen freiheitlicher Politik“, erläuterte heute der geschäftsführende Klubobmann der FPÖ NAbg. Mag. Johann Gudenus.



Der freiheitliche Abgeordnete und Südtirol-Sprecher Werner Neubauer stößt in dasselbe Horn und hebt die Initiative der Südtiroler Schützen, die Bürgerinitiative ‚Minority Safe Pack‘ zu unterstützen, hervor. „Die zwei furchtbaren Weltkriege des 20. Jahrhunderts haben nicht nur Tote hinterlassen, sondern auch vertriebene und versprengte Volksgruppen in ganz Europa. Diese bedürfen unseres Schutzes und unsere Unterstützung, deshalb stehen die Freiheitliche gemeinsam mit den Südtiroler Schützen voll hinter dieser Initiative“, sagte Neubauer.

