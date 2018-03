Weltweit erste Blockchain-basierte Streaming-Plattform Play2Live sammelte 30 Millionen US-Dollar durch den Verkauf von Token

Valetta, Malta (ots/PRNewswire) - Während der Kampagne erzielte Play2Live seine Verkaufs-Hard-Cap mit einer Gesamtbereitstellung von 1.308.800.000 LUC Token, von denen 62 % auf dem offenen Markt verkauft wurden. Erzielter Gesamtbetrag - 30 Millionen US-Dollar. Anfang des Jahres sicherte sich Play2Live (https://play2live.io/en/) (P2L (https://p2l.tv/)) 16 Millionen US-Dollar durch einen privaten Pre-Sale. Nach den Ergebnissen des öffentlichen Pre-Sale vom 26. Januar bis 6. Februar 2018 wurden die Level Up Coin (LUC)-Token für 18 Millionen US-Dollar verkauft, wobei fast 2 Millionen US-Dollar in der ersten Stunde zusammenkamen. Während des öffentlichen Hauptverkaufsevents, der vom 21. Februar bis 14. März 2018 stattfand, wurden alle LUC-Token (bei einer Anzahl von 1.308.800.000 Token, inklusive Boni) ausverkauft. Der gesammelte Gesamtbetrag belief sich auf 30 Millionen US-Dollar.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/632229/Play2Live_Logo.jpg )

Die Herkunft der Investoren gestaltete sich wie folgt: 18 % der beteiligten Gelder kamen aus China, 16 % stammten aus Vietnam, 15 % aus Südkorea und 8 % aus Russland. Der Rest entfiel auf andere Regionen.

"Wir sind sehr begeistert und glücklich mit den Ergebnissen des wichtigsten Token-Verkaufs! Das Ergebnis ist dem hoch professionellen internationalen Team zu verdanken, das das operative Tagesgeschäft sorgfältig durchgeführt hat. Wir können sehr stolz auf uns sein: wir haben das weltweit allererste eSport-Turnier in CS:GO mit einem Krypto-Preispool - Play2Live CryptoMasters abgehalten. Die im Zuge des Turniers getestete Peer-to-Peer-CDN-Technologie erlaubte es uns, bis zu 30 % des Verkehrs pro separatem Stream zu sichern. Das bedeutet, dass jeder, auch der Zuschauer, mit uns verdienen kann. Die Beta-Version mit diesem Monetarisierungs-Channel wird bereits diesen Sommer verfügbar sein und unser Team ist bereit, alle einzigartigen Funktionen bereitzustellen, die wir in unserem Weißpapier zu liefern versprochen haben", kommentiert Alexey Burdyko, CEO und Gründer bei Play2Live.

Play2Live (https://play2live.io/) wurde 2017 gegründet und zielt darauf ab, Blockchain-Technologie und Streamingdienste miteinander zu vereinen. P2L bietet ganze 15 Einnahmequellen - also dreimal mehr als die Marktführer der Streamingbranche. Streamer werden dazu in der Lage sein, ihre Inhalte auf elf verschiedene Arten zu monetarisieren, während es bei den bisherigen Plattformen vielleicht vier oder fünf sind. Sie können vom ersten Stream an verdienen, unabhängig von der Zuschauerzahl, und ihre Zuschauerzahl über interaktive Tasks während des Streams, Wettservices, der verbesserten Chat-Kommunikation und anderer ansprechender Aktivitäten erhöhen. Die Zuschauer verfügen über fünf Monetarisierungstools, was es anderswo in der Streaming-Branche nicht gibt. Sie können Geld verdienen, indem Sie Werbung ansehen, von Streamern gestellte Aufgaben lösen, für Inhalte abstimmen oder ihre Internetbandbreite über ein Peer-to-Peer-CDN teilen.

Play2Live (https://play2live.io/) nutzt Token namens Level Up Coin (LUC), die durch einen besonderen Umtauschservice/API einfach in andere Kryptowährungen oder in Fiat-Geld umgetauscht werden können.

