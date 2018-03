Usain Bolt, Diego Maradona und José Mourinho vereint für ein Spiel für die Freundschaft

Basel, Schweiz (ots/PRNewswire) - Eine internationale Sprintlegende, ein Fußballgotts und "The Special One" für ein einzigartiges Spiel der Freundschaft

"Alle haben davon geträumt, Hublot hat es wahrgemacht! Mit einem derartigen Spiel berührt Hublot einfach jeden. Besser als jeder Traum: Freunde der Marke, Stars, Legenden, Persönlichkeiten, die noch nie zusammengespielt haben auf einem Spielfeld, zwei Teams für ein Freundschaftsspiel. Einzigartige Momente und Begegnungen. Der Beweis, dass Fußball verbindet! "

Ricardo Guadalupe, CEO von Hublot

Baselworld I Halle 4 I 21. März 2018

(Photo:

https://mma.prnewswire.com/media/657378/Hublot_Ambassadors_1.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/657381/Hublot_Group_2.jpg )

(Photo:

https://mma.prnewswire.com/media/657380/Hublot_Usain_Bolt_3.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/657379/Hublot_Match_of_Frien dship_4.jpg )

85 Tage vor dem Anpfiff des ersten Spiels der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2018(TM) bringt Hublot die Freunde der Marke und des Fußballs zusammen. Ein Spiel für die Freundschaft. Zwei Teams, die es so noch nie gab, für eine Begegnung von der alle Fußballfans geträumt haben. Ganz nach der Philosophie der Marke "Be First, Be Unique, Be Different" hat Hublot Usain Bolt zu seinem ersten Fußballspiel eingeladen. Die internationale Sprint-Ikone ist auch begeisterter Fußballfan und konnte sein Sporttalent im Team von José Mourinho einsetzen. Auf der anderen Spielfeldhälfte: Diegeo Maradona und sein Team. Schiedsrichter des Spiels war Nicola Rizzoli mit seiner Smart Watch von Hublot, der Big Bang Referee 2018 FIFA World Cup Russia(TM). Es gibt sportliche Momente, die Teil der Ewigkeit werden. Hublot weiß, wie kein anderer, wie man solche Momente schafft!

Die Halle 4 der Baselworld wird zum Fußballfeld

Für ein legendäres Event braucht es auch eine originelle Location. Nach den Gärten des Palais Royal in Paris, bittet die Schweizer Uhrenmarke jetzt im Mekka der Uhrmacherkunst - dort, wo Hublot seine 100 % dem Fußball gewidmete Uhr speziell anlässlich der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2018[TM] enthüllt hat - zum Anpfiff eines einzigartigen, ganz anderen Matchs.

Hublot bringt die Baselworld, die Spieler und das Publikum mit der Leidenschaft für echten Sport zum Vibrieren - König Fußball, der uns alle vereint. Ein legendäres Spiel mit 2 Trainern und Mannschaftskapitänen - Diego Maradona und José Mourinho, Legenden und Stars der Fußballwelt und Usain Bolt, der schnellste Mann der Welt.

Team von Maradona

Tino Asprilla, Roberto Carlos, Hernan Crespo, Gianni Infantino, Christian Karembeu, Marco Materazzi, Gaizka Mendieta, Angelo Peruzzi und David Trezeguet.

Team von José Mourinho

Usain Bolt, Vitor Baía, Stéphane Chapuisat, Marcel Desailly, Damien Duff, Robbie Keane, Patrick Kluivert, Richard Orlinski und Alexei Smertin.

Wieder konnte Hublot beweisen, Meister des Fußballs zu sein!

