Innovative neue Einrichtung zur Wirtschaftsförderung und für Networking-Events in Israel eröffnet

Be'er Sheva, Israel (ots/PRNewswire) - Ronald S. Lauder kündigte die Eröffnung des Lauder Clubs an, in dem die ersten Veranstaltungen ihrer Art zur Förderung von neuen Wirtschaftsunternehmen und zum Networking im Negev-Gebiet stattfinden sollen. Mit dem neuen Club, der von Herrn Lauder zusammen mit Professor Rivka Carmi, Präsident der Ben-Gurion Universität (BGU) in der Negev-Region, und Eric Michaelson, Chief Israel Officer des Jewish National Fund eröffnet wurde, wird das Profil und das Angebot des inzwischen 3 Jahre bestehenden Lauder Employment Center in Be'er Sheva ergänzt.

Der Club ist die jüngste Investition von Herrn Lauder im Negev-Gebiet. Mit dieser vielschichtigen, millionenschweren Kapitalanlage möchte Herr Lauder in dieser Gegend seine Vision von Be'er Sheba als Drehscheibe für Unternehmertum und wirtschaftliche Chancen verwirklichen.

Neben Lauder, Carmi und Michaelson nahmen auch Avi Balashnikov, Vorsitzender des Lauder Employment Center, Michal Grayevsky, Präsident von JCS International und stellvertretender Vorsitzender des Zentrums, Professor Moshe Caspi, Dekan der Studenten der BGU, und über 30 Führungskräfte aus der ganzen Region sowie Studenten und Absolventen an der Eröffnungsfeier teil.

Herr Lauder ist ein leidenschaftlicher Förderer der Negev-Region und baut derzeit ein Privathaus in Be'er Sheva, ganz in der Nähe des Employment Center.

Bei seiner Ansprache vor den Anwesenden des Lauder Clubs forderte er die teilnehmenden Arbeitgeber heraus: "Die Frage ist: Was kann man tun? Dies ist nur der erste Schritt. Die Negev-Region sollte ein Zentrum für die Zukunftstechnologie sein. Ich freue mich so sehr über die Entwicklungen, dass ich jetzt ein Haus gleich gegenüber baue."

Für die Bewohner, Studenten, Arbeitgeber und Bürgermeister von Be'er Sheva und der umliegenden Gemeinden in der Negev-Region bedeutet die neue Erweiterung des Lauder Employment Center neue Chancen. Sie signalisiert mehr Wachstum, weitere Investitionen und damit neue Möglichkeiten und Erfolge für eine Gegend, die sich rasch zum zukünftigen Zentrum israelischer Innovation entwickelt.

Informationen zum Lauder Employment Center

Das Lauder Employment Center wurde im Jahr 2015 zusammen mit JNF und Eretz Ir in Be'er Sheva eröffnet. Das ausdrückliche Ziel des Zentrums ist der Aufbau der lokalen Wirtschaft und die Schaffung neuer Möglichkeiten für Absolventen, damit diese ihre Karriere und ihr Leben im Negev-Gebiet gestalten können.

