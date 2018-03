AG: Budget ist Chance für die Hochschulen

Klares Bekenntnis der Regierung zu starken Universitäten und dem Ausbau der Fachhochschulen

Wien (OTS) - "Deutlich mehr Geld für die Unis muss im Gegenzug auch bedeuten, dass diese eine deutlich bessere Qualität für die Studierenden bieten", kommentiert Bundesobmann Dominik Ramusch das heute von Finanzminister Löger präsentierte Budget. Dieses stellt, mit einer Steigerung um 1,6 Mrd. Euro bis 2022, für die AktionsGemeinschaft ein klares Bekenntnis zu einer Stärkung unserer Universitäten dar. Die AG sieht das zusätzliche Geld vor allem als Chance, aber auch als Pflicht für die Hochschulen, zukünftig den Ausbau der universitären Säule der Lehre weiter voranzutreiben.

Es ist kein Geheimnis, dass österreichische Universitäten in internationalen Rankings immer weiter zurückfallen und qualitativ noch viel Luft nach oben haben. Es wäre aber falsch zu glauben, dieser Entwicklung sei einfach damit entgegenzuwirken, mehr Geld in das System zu pumpen. Es geht vor allem darum, diese zusätzlichen Mittel treffsicher und effizient in die Bereiche zu investieren, in denen Mängel bestehen. Dazu der AG-Obmann abschließend: "Als AktionsGemeinschaft freut es uns natürlich enorm, dass unsere Forderung nach mehr Geld für die Unis Gehör gefunden hat. Damit wurde aber erst ein notwendiger Grundstein für weitere Schritte gesetzt. Wir werden in den kommenden Wochen und Monaten viele Gespräche mit Entscheidungsträgern führen, um dafür Sorge zu tragen, dass es nicht wieder einmal die Studierenden sind, die am Ende durch die Finger schauen. Die AG nimmt dieses Budget als Chance wahr und wird weiterhin alles daran setzen, dass das Geld auch bei den Studierenden ankommt."

