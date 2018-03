Juraczka: Budgetpläne der Regierung wichtiger Schritt für Zukunft des Landes

Verantwortungsvolle Politik und Mut zur Veränderung – Nulldefizit muss auch in Wien Realität werden - Rot-grüne Stadtregierung soll sich Beispiel an Türkis-Blau nehmen

Wien (OTS) - „Mit den heute von Finanzminister Hartwig Löger präsentierten Budgetplänen setzt die Bundesregierung einen weiteren wichtigen Schritt für die Zukunft unseres Landes. Seit über 64 Jahren wird nun erstmals wieder ein ausgeglichener Haushalt angestrebt, der der Schuldenpolitik der Vergangenheit ein Ende bereiten wird. Es soll dabei im System gespart werden, um weitere Spielräume für die Zukunft zu erarbeiten und die Menschen weiter zu entlasten. Das ist verantwortungsvolle Politik und der Mut zur Veränderung, für den Sebastian Kurz und die Volkspartei auch gewählt wurden“, so ÖVP Wien Klubobmann Manfred Juraczka und weiter: „In Wien ist es höchst an der Zeit, dass die rot-grüne Stadtregierung sowie der Bürgermeisterkandidat Ludwig endlich aufwachen und sich ein Beispiel an den Plänen der Bundesregierung nehmen.“

„Es ist Zeit für ein echtes Nulldefizit auch in Wien und damit für eine bürgerliche Haushaltspolitik mit Hausverstand“, so Juraczka. Allerdings gehöre in Wien das Schuldenmachen gewissermaßen zum `guten Ton´. Unter Rot-Grün habe sich schließlich der Schuldenberg von drei Mrd. Euro auf knapp sieben Mrd. Euro mehr als verdoppelt. Und das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange, die verantwortungslose Schuldenpolitik der Wiener Stadtregierung geht nahtlos weiter! Von 13,39 Mrd. Euro im Voranschlag für 2017 steigen die Schulden bis zum Jahr 2022 auf 14,69 Mrd. Euro an. Damit trägt jeder Wiener derzeit eine Schuldenlast von 3.500 Euro mit sich. 2007 waren es nur 834 Euro. „Das ist fahrlässige Politik auf dem Rücken der Wienerinnen und Wiener und unserer Stadt“, so Juraczka abschließend.

