Budget: "Schwarze Null" 2019 als konsequenter Schritt in generationengerechte Zukunft

Handelsverband: Senkung der Abgabenquote, Bürokratieabbau und Sparmaßnahmen im System machen Österreich auch international wettbewerbsfähiger

Wien (OTS) - Der Handelsverband begrüßt die Kernpunkte des heute vom Bundesfinanzminister vorgestellten Doppelbudgets. Insbesondere die Senkung der Abgabenquote auf 40% bis 2022 ist ein wichtiger Schritt im Sinne der Wettbewerbsfähigkeit - auch im internationalen Kontext.

"Entscheidend ist jetzt, den Konjunkturaufschwung, die positive globale Großwetterlage und auch die hohe Investitionsdynamik in Österreich als Motor für die angekündigten Reformen zu nutzen", so Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will. 2018 soll die heimische Wirtschaft um 3,2 Prozent wachsen, für 2019 werden 2,2 Prozent prognostiziert.

Während das Finanzministerium für heuer noch einen negativen Budgetsaldo von knapp 2 Mrd. Euro erwartet, soll der Staat 2019 erstmals seit 65 Jahren mehr einnehmen als ausgeben. Ab 2021 ist überdies ein struktureller Überschuss von Bund, Ländern und Gemeinden eingeplant. Die Stoßrichtung der Bundesregierung - keine Steuererhöhungen, keine neuen Steuern, eine Reduktion der Abgaben und die Realisierung von Sparmaßnahmen im System - deckt sich mit den Empfehlungen des Handelsverbandes.

"Jenen, die den Mut zum Gestalten aufbringen, die einer Beschäftigung nachgehen und damit die Systeme des Staates mittragen, soll etwas in der Tasche bleiben und mehr Selbstbestimmung zukommen. Dafür brauchen wir die geplante Abgabensenkung - gegenfinanziert u.a. durch umfassende Strukturreformen", bestätigt Will.

Positiv bewertet der Handelsverband neben den angekündigten Entlastungen auch die geplante Stärkung von Bildung, Forschung und Wissenschaft, die Aufwertung der Lehre sowie die Abschaffung der privaten Mietvertragsgebühren. Im Bereich der gewerblichen Mietvertragsgebühren hofft der Verband auf eine ähnliche Regelung, um insbesondere mittelständische Unternehmen und Start-ups zu entlasten und damit positive Arbeitsplatzeffekte zu realisieren.

