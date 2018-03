Nehammer: Österreich bekommt ein Budget der Veränderung

VP-Generalsekretär: „Durch Einsparungen im System schaffen wir einen Kurswechsel in der Budgetpolitik."

Wien (OTS) - „Das Doppelbudget 2018/2019 markiert einen entscheidenden Wendepunkt in der heimischen Budgetpolitik. Im Jahr 2019 wird erstmals seit 65 Jahren mehr eingenommen als ausgegeben. So sieht zukunftsfähige Politik aus“, meint VP-Generalsekretär Karl Nehammer.



Sebastian Kurz und die neue Volkspartei hätten seit jeher Sparen im System als Devise ausgegeben: „Finanzminister Hartwig Löger hat dieses Ziel mit seinem neuen Budget eindrucksvoll erfüllt – es ist ein Budget mit Hausverstand und eines der Veränderung, das eine ehrliche Entlastung bringt und schafft, die Staatsschulden endlich abzubauen“, so Nehammer.



Vor allem bilde das neue Doppelbudget ein solides Fundament für wichtige Projekte und Investitionen in die Zukunft. „Durch Sparen im System und mehr Einnahmen als Ausgaben sind finanzielle Mittel frei für so wichtige Bereiche wie Familien, Pflege und Soziales, Bildung und Forschung und nicht zuletzt die Sicherheit“, so Nehammer abschließend.

