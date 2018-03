Wöginger: Mehr Geld für Pflege, Soziales und Familien

Klubobmann zur Budgetrede: Wir sparen im System und setzen der Schuldenpolitik ein Ende

Wien (OTS/ÖVP-PK) - „Wir haben diese Woche intensive und zentrale Plenartage im Parlament. Der Finanzminister hat heute in seiner Budgetrede darauf hingewiesen, dass es erstmals seit 65 Jahren für das Budget 2019 einen Überschuss geben wird. Das Motto dabei: Weniger Schulden, weniger Steuern und weniger für Zuwanderer. Wir sparen im System und setzen der Schuldenpolitik ein Ende. Wir werden aber mehr Geld für Pflege, Soziales und Familie zur Verfügung stellen.“ Das erklärte heute, Mittwoch, ÖVP-Klubobmann und Sozialsprecher Abg. August Wöginger anlässlich der Budgetrede von Finanzminister Hartwig Löger.

„Wir haben auch einen Spielraum geschaffen und ein Entlastungspaket mit auf den Weg gebracht“, verwies Wöginger auf den Familienbonus plus, der sich derzeit in Begutachtung befindet, sowie die Absenkung der Arbeitslosenversicherungsbeiträge, die morgen bereits im Nationalrat beschlossen werden soll.

„Der Familienbonus ist ein zentrales Wahlversprechen, das wir nun umsetzen. Er ist jetzt in Begutachtung und soll 950.000 Familien und 1,6 Millionen Kinder entlasten. Es ist dies die größte steuerliche Entlastungsmaßnahme für Familien mit Kindern der letzten Jahrzehnte. Eine Familie mit einem Kind, in der beispielsweise ein junger Familienvater als Angestellter 1.750 Euro brutto verdient, zahlt künftig überhaupt keine Einkommenssteuer mehr und hat damit 1.500 Euro pro Jahr mehr in der Tasche!“

Bereits ab 1. Juli 2018 werden Geringverdiener durch die Senkung der Arbeitslosenversicherungsbeiträge entlastet. Diese Senkung führt zu einer Entlastung von 140 Millionen Euro jährlich. Damit werden bis zu 900.000 Österreicherinnen und Österreicher im Schnitt etwa 310 Euro pro Jahr mehr Geld haben. Ein junger Lagerarbeiter mit einem Monatseinkommen von 1.600 Euro brutto wird dadurch jährlich mit etwa 448 Euro und eine Verkäuferin im Handel mit einem Bruttoeinkommen von 1.900 Euro mit etwa 266 Euro jährlich entlastet.

Große Budgeterhöhungen gebe es auch im Bereich Pflege und Soziales, verwies der Klubobmann unter anderem auf 250 Millionen Euro mehr für den Pflegefonds. Zusätzliche Mittel gibt es auch für den Behindertenfonds, Palliativbetreuung und Hospiz, Pflegegeld und für den Erwachsenenschutz.

„Im Zentrum dieser Maßnahmen stehen die Österreicherinnen und Österreicher. Wir wollen die Menschen entlasten, und hier sind maßgebliche Schritte gelungen. Diese Regierung arbeitet rasch, effizient und mit Hausverstand“, schloss der Klubobmann

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs

01/40110/4436

http://www.oevpklub.at