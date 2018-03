Industrie: Praxisgerechte Umsetzung der Vergabenovelle positives Signal für Rechtssicherheit

IV-GS Neumayer: Rechtssicherheit für Unternehmen zentrales Thema

Wien (OTS) - „Dass die neue Bundesregierung die noch ausständige Vergabenovelle rasch umsetzen wird, ist ein wichtiges Signal für Rechtssicherheit und damit für die Wirtschaft“, erklärte der Generalsekretär der Industriellenvereinigung (IV), Mag. Christoph Neumayer, anlässlich des heutigen Ministerrats. Seit mittlerweile zwei Jahren befindet sich Österreich mit der Umsetzung der EU-Vergaberichtlinien in Verzug. Es gab viele Diskussionen, Anläufe, Pattsituationen, eine Begutachtung – zu einer Beschlussfassung ist es allerdings nie gekommen. „Das Vergaberecht ist ein zentrales Thema für die Wirtschaft“, so Neumayer. Gerade in diesem Bereich sei Rechtsunsicherheit daher besonders schädlich.

„Dass die Bundesregierung die längst ausständige Novelle nun prioritär angehen möchte, ist ein wichtiges Signal“, sagte der IV-Generalsekretär. Auch inhaltlich gebe es positive Fortschritte zu verzeichnen: Im Subunternehmerbereich seien im vergangenen Jahr beispielsweise überschießende Belastungen für österreichische Unternehmen vorgesehen gewesen. Die Industrie habe vor allem die damals angedachte Streichung der sogenannten Zustimmungsfiktion bei dem Wechsel eines Subunternehmers besonders kritisiert. Hier wolle man nun wieder die Rechtssicherheit an erste Stelle setzen und die Zustimmungsfiktion beibehalten. „Dass man hier nun einen praxisgerechten Umgang gewählt hat, ist sehr wichtig“, betonte Neumayer.

