EANS-Adhoc: Atrium European Real Estate Limited / UPDATE ZUR SONDERDIVIDENDE

St Helier Jersey / Channel Islands -

Atrium European Real Estate Limited

UPDATE ZUR SONDERDIVIDENDE

Ad hoc Mitteilung - Jersey, 21. März 2018. Als Update zu den Informationen, welche die Gesellschaft in ihrer Ad hoc Mitteilung zu den Ergebnissen für 2017 bezüglich der Zahlung der Sonderdividende (die "Sonderdividende") heute Morgen veröffentlicht hat, gibt Atrium European Real Estate Limited (VSE/ Euronext:

ATRS) (die "Gesellschaft" und gemeinsam mit ihren Tochtergesellschaften, die "Gruppe") bekannt, dass aufgrund wertpapiertechnischer Umstände der Ex-Dividenden-Tag auf den 22. März 2018 und das Record Date (Tag an dem Aktionäre registriert sein müssen, um Anspruch auf Auszahlung der Sonderdividende zu haben ) auf den 23. März 2018 verlegt wurden.

Die Zahlung der Sonderdividende erfolgt (als Kapitalrückzahlung) am 29. März 2018, wie dies zuvor bekannt gegeben wurde.

Der Jahresfinanzbericht 2017 der Gesellschaft, welcher ebenfalls heute Morgen veröffentlicht wurde, ist daher gemeinsam mit dieser Mitteilung zu lesen. Ein Update des Jahresfinanzberichts 2017 der Gesellschaft, welche ausschließlich hinsichtlich der vorgenannten Datumsangaben geändert werden wird, wird in Kürze auf der Website der Gesellschaft verfügbar gemacht.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Gesellschaft unter www.aere.com oder unter:

Analysten:

Molly Katz

mkatz@aere.com

Presse & Aktionäre:

FTI Consulting Inc +44 (0)20 3727 1000

Richard Sunderland

Claire Turvey

Ellie Sweeney

atrium@fticonsulting.com [atrium @ fticonsulting.com]

Atrium ist als geschlossene Investmentgesellschaft errichtet, eingetragen in und mit Sitz auf Jersey, und wird als zertifizierter, in Jersey zugelassener Fonds durch die Jersey Financial Services Commission beaufsichtigt, und ist sowohl zum Handel an der Wiener Börse als auch Euronext Amsterdam Stock Exchange zugelassen. Bei Unsicherheiten hinsichtlich des Geltungsbereichs der regulatorischen Anforderungen aufgrund der vorstehenden Beaufsichtigung oder Zulassung sollte angemessene fachliche Beratung in Anspruch genommen werden. Alle Investitionen unterliegen einem Risiko. Eine vergangene Wertentwicklung ist keine Garantie für zukünftige Erträge. Der Wert der Investitionen kann schwanken. In der Vergangenheit erzielte Resultate sind keine Garantie für zukünftige Resultate.

