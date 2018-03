LR Gerhard Köfer: „Geleakte Unterlagen beweisen: VP geht es nur um Posten und Eigeninteressen!“

Klagenfurt (OTS) - Zumindest zwei Regierungsmitglieder, den zweiten Landtagspräsidenten und natürlich auch mehr Personal und Budget: Diese Forderungen und Bedingungen aus den „geleakten“ Verhandlungsunterlagen der ÖVP beweisen laut Team Kärnten-Landesrat Gerhard Köfer eindeutig, wie die Reise der Schwarzen verlaufen wird: „Benger und Co. geht es ganz offensichtlich nur um ihre eigenen Interessen. Im Fokus stehen Postenschacher, die Absicherung von Pfründen und der reine Machterhalt.“ Angesichts dieses „Fehlstarts“ der Verhandlungen zwischen SPÖ und ÖVP freut sich Team Kärnten-Obmann Köfer bereits auf die Oppositionsrolle: „Diese Performance der ÖVP spielt der Opposition gewaltig in die Hände, dessen müssen sich Benger und Co. bewusst sein.“

Köfer ortet zudem innerhalb der Kärntner Sozialdemokratie massive Widerstände gegen ein rot-schwarzes Bündnis: „Zahlreiche rote Spitzenfunktionäre äußern hinter vorgehaltener Hand bereits massive Kritik an der bedingungslosen Auslieferung gegenüber der ÖVP, mit der zum gegenwärtigen Zeitpunkt kein Land zu regieren sei.“ Auch gewichtige Rädelsführer wie der Obmann der Personalvertretung, Gernot Nischelwitzer, haben sich, so Köfer weiter, bereits unmissverständlich und öffentlich gegen eine Koalition mit der Benger-VP ausgesprochen.

Abschließend erinnert Köfer heute neuerlich an die von der ÖVP im Landtagswahlkampf postulierten „Koalitionsbedingungen“ und Wahlversprechen: „Radikale Einsparungen in der Gesundheitsversorgung, eine Infrastrukturmilliarde und der Ausbau des Mölltaler Gletschers: Was ist daraus geworden? Jetzt geht es bei der VP nur mehr um Posten, die Inhalte wurden längst in der Glan oder der Drau versenkt!“

