Die Ö3-Verkehrsprognose zum Start in die Osterferien

Wien (OTS) - Verkehrsreiche Tage stehen bevor, denn nicht nur Österreich startet in den Osterurlaub, auch Teile der Schweiz und elf deutsche Bundesländer, unter anderem Bayern, Baden-Württemberg, Berlin und Nordrhein-Westfalen. Der Hauptreisetag auf Österreichs Straßen ist Samstag, der 24. März, zusätzlich sorgen einige Veranstaltungen wie das Fußball-Länderspiel in Klagenfurt, die Automesse in Salzburg und die Gartenmesse in Tulln für viel Verkehr am bevorstehenden Wochenende.

Am Freitag, den 23. März: Urlauber-Kolonnen auf den Stadtausfahrten

Ab Freitagmittag bilden sich die ersten Urlauber-Kolonnen auf den Stadtausfahrten der größeren Städte, besonders in Wien, Graz und Linz. In Wien z.B. auf der A23, der Südosttangente, Richtung Graz, auf der Grünberg-, Altmannsdorfer- und auf der Wiedner Hauptstraße vor dem Baustellenbereich beim Matzleinsdorfer Platz. In Linz ist die A7, die Mühlkreisautobahn, Freitagmittag streckenweise überlastet, in Graz die Kärntner Straße oder etwa auch die Merangasse und Plüddemanngasse stadtauswärts. Erst im Lauf des Nachmittags wird sich der Verkehr beruhigen.

Am Samstag, den 24. März: lange Staus durch Skiurlauber/innen ab dem Vormittag

In Vorarlberg auf der Rheintalautobahn (A14) vor der Abfahrt Bludenz-Montafon und dann weiter auf der L188, der Montafoner Straße, und auf der Arlberg-Schnellstraße (S16) vor dem Dalaaser Tunnel.

Deutlich länger dauert es am Samstag in Tirol auf der B179, der Fernpass-Straße, in beiden Richtungen mit Blockabfertigung vor dem Grenztunnel Füssen und vor dem Lermooser Tunnel. Die B169, die Zillertalstraße, wird speziell am Samstag stark befahren sein. Der Brettfalltunnel am Taleingang ist ein Nadelöhr, wird der Verkehr hier zu stark, muss blockweise abgefertigt werden.

In Salzburg rechnet die Ö3-Verkehrsredaktion mit Urlauberkolonnen auf der A1, der Westautobahn, im Raum Salzburg, streckenweise auf der A10, der Tauernautobahn, und auf der B311, der Pinzgauer Straße, bei Zell am See und Saalfelden.

In Bayern sehr dichter Reiseverkehr am „Großen Deutschen Eck“ auf der Autobahn A93 zwischen dem Inntal-Dreieck und Kufstein und abschnittsweise auf der Autobahn A8 im Abschnitt München – Rosenheim

Salzburg. Wenn es vor der Grenze Salzburg-Walserberg zu Wartezeiten kommt, ist auch die Ausweichstrecke durch Bad Reichenhall überlastet.

In der Steiermark ist die B320, die Ennstalstraße, im Raum Liezen, auf der Umfahrung Stainach und bei Wörschach leicht überlastet.

In Niederösterreich und im Burgenland fahren viele Osterurlauber/innen auf der A4, der Ostautobahn, Richtung Budapest – und dann weiter Richtung Serbien oder Türkei. Ein kleinerer Auffahrunfall genügt, damit sich hier rasch ein kilometerlanger Stau aufbaut. Hier wird der stärkste Reiseverkehr von Gründonnerstag bis Karfreitag erwartet.

Mit langen Wartezeiten rechnen müssen Autofahrer/innen an den Autobahngrenzübergängen Salzburg-Walserberg, Kufstein-Kiefersfelden und kurz nach Suben. Grund sind die Kontrollen der deutschen Polizei Richtung Deutschland. In Vorarlberg kommt es vor der Grenze Lustenau Richtung Schweiz immer wieder zu längeren Wartezeiten.

Von Sonntag bis Mittwoch erwartet die Ö3-Verkehrsredaktion ruhigere Tage auf den Straßen. Die Reisewelle rollt dann wieder am Gründonnerstag und vor allem am Karfreitag, der in Deutschland ein Feiertag ist.

Fußball-Länderspiel in Klagenfurt

Anpfiff für das Freundschaftsspiel Österreich-Slowenien ist am Freitag, den 23. März um 20.45 Uhr im Wörtherseestadion in Klagenfurt. Erwartet werden mindestens 17.000 Zuschauer/innen. Der Südring wird voraussichtlich rund um das Stadion als Einbahn geführt, um die An- und Abreise besser steuern zu können. Auf allen Zufahrten muss am Freitagabend mit Verzögerungen gerechnet werden, etwa auf der Waidmannsdorfer Straße und auf der Siebenhügelstraße. Die Matchkarte gilt ab 17.45 Uhr als Fahrschein für das Klagenfurter Liniennetz. Die Klagenfurter Stadtwerke bieten außerdem einen Shuttlebus zwischen den Stationen Schiffsanlegestelle, Minimundus und Zaungasse an.

Sperre der Wiener Ringstraße

In der Wiener Innenstadt ein Teil des Ring gesperrt – von Freitag, den 23. März um 22.00 Uhr bis Dienstag, den 3. April um 5.00 Uhr früh. Zwischen dem Schwarzenbergplatz und der Babenbergerstraße werden die Gleise der Straßenbahn erneuert. Insgesamt werden 1.150 Meter Schienen ausgetauscht. Der gesamte Autoverkehr wird ab der Johannesgasse bzw. ab dem Schwarzenbergplatz über die Zweierlinie umgeleitet. Bei der Babenbergerstraße kann man wieder zum Ring zurückfahren. Im Kreuzungsplateau mit der Ringstraße behindern allerdings zusätzlich Bauarbeiten den Verkehr. Die Straßenbahnlinien 1, 2, D und 71 werden während der Ringsperre umgeleitet oder kurzgeführt.

U-Bahn und S-Bahn in Wien unterbrochen

Am Osterwochenende werden bei der U-Bahn in Wien neue Weichen eingebaut. Die U-Bahn-Linie U4 fährt von Karsamstag (31. März) bis Ostermontag (2. April) nicht zwischen dem Karlsplatz und dem Margaretengürtel. Umgestiegen werden kann auf andere U-Bahn-Linien oder auf Ersatzbusse mit der Bezeichnung „U4E“.

Auch die Schnellbahn wird über Ostern modernisiert. Die Schnellbahn-Stammstrecke ist von Freitag, den 30. März bis Dienstag, den 3. April zwischen den Stationen Praterstern und Floridsdorf unterbrochen. Es gibt auch hier einen Ersatzverkehr mit Bussen. Zusätzlich werden die ÖBB-Fahrscheine von den Wiener Linien auf den U-Bahn-Linien U1, U2, U3 und U6 anerkannt.

Arlbergbahn zu Ostern gesperrt

Von Karsamstag (31. März) bis Ostermontag (2. April) wird die ÖBB-Arlbergbahnstrecke wegen Wartungsarbeiten gesperrt. Stattdessen fahren Ersatzbusse über die S16, die Arlberg-Schnellstraße, zwischen den Bahnhöfen Ötztal und Bludenz (im Fernverkehr) und zwischen Ötztal und Landeck-Zams (im Nahverkehr). Bei Fernzügen ändert sich der Fahrplan. Die meisten Fernzüge zwischen Zürich und Bludenz fahren eine Stunde früher weg.

Automesse in Salzburg

Am Messegelände in Salzburg werden auf der 12. Automesse von Freitag bis Sonntag (23.-25. März) 600 Fahrzeuge und 40 Automarken präsentiert, außerdem eine Car-Hifi-Erlebniswelt. Zusätzlich findet die „Garten Salzburg“ statt. Wer mit dem Auto kommt, folgt ab der Autobahnabfahrt „Messe“ dem Verkehrsleitsystem. Empfohlen wird die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Die O-Bus-Linie 1 hält direkt beim Messegelände und fährt auch direkt zur Salzburgarena. Die O-Bus-Linien 7 und 8 halten bei der Bessarabierstraße, die Linie 8 am Samstag auch direkt beim Messezentrum.

Gartenmesse in Tulln

In Tulln in Niederösterreich findet an diesem Wochenende (22.-25. März) die Fachmesse „pool + garden“ statt, gleichzeitig die „Kulinar Tulln“, die Messe für Küche, Kochen und Kulinarik. Bis Sonntag wird starker Zustrom erwartet. Verzögerungen sind auf der B19, der Tullner Straße, im Bereich der Tullner Stadteinfahrten wahrscheinlich. Parkmöglichkeiten gibt es genug: Rund um das Messegelände stehen insgesamt 7.000 Parkplätze zur Verfügung. Von den weiter entfernten Plätzen fahren alle Viertelstunden Gratis-Shuttlebusse direkt zum Messe-Haupteingang.

Die Ö3-Verkehrsredaktion informiert jeweils zur vollen und zur halben Stunden über alle Verkehrsbehinderungen und über die genaue Situation auf den Ausweichstrecken. Alle aktuellen Verkehrsmeldungen sind in Echtzeit auch über die Funktion RDS-TMCplus direkt auf dem Navi-Display und im Internet unter http://oe3.ORF.at abrufbar und werden laufend aktualisiert.

