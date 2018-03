Verabschiedung von LPV-Obmann Hans Freiler

LH Mikl-Leitner bedankte sich bei Hans Freiler für gute Zusammenarbeit und gratulierte neuem Obmann Hans Zöhling

St. Pölten (OTS/NLK) - Unter dem Motto „Danke“ fand heute, Dienstag, in den Räumlichkeiten der Landespersonalvertretung im Landhaus in St. Pölten die Verabschiedung des langjährigen Obmannes der Landespersonalvertretung Hans Freiler statt. Gleichzeitig wurde dem neuen Obmann Hans Zöhling, vormals Obmann-Stellvertreter, der im Vorfeld in einer Sitzung mit großem Vertrauen gewählt wurde, gratuliert. Gekommen waren unter anderen Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf, Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, Landesrat Karl Wilfing, der Zweite Landtagspräsident Gerhard Karner sowie Landesamtsdirektor Werner Trock und sein Stellvertreter Johann Lampeitl.

Landeshauptfrau Mikl-Leitner sagte, dass Hans Freiler mit dem heutigen Tag in eine Phase des Lebens trete, in der er mehr Zeit für seine Familie und Hobbies habe, gleichzeitig trete er aber auch in einen „Unruhezustand“, wenn sie an seine vielen zusätzlichen Funktionen, etwa bei der GÖD, beim ÖGB oder auf europäischer Ebene denke – „Funktionen, wo du gebraucht wirst und wo deine Erfahrung zählt“. Mikl-Leitner erinnerte an ihre ersten Begegnungen mit Freiler und betonte hier vor allem die Zusammenarbeit betreffend der Kindergartengesetz-Novelle während ihrer Zeit als Landesrätin in Niederösterreich.

Auch im letzten Jahr in ihrer Funktion als Landeshauptfrau habe sie mit Freiler „intensiv und gut zusammengearbeitet“, betonte Mikl-Leitner, dass eine enge Allianz und Zusammenarbeit mit der Verwaltung wichtig sei. „Du bist einer, der weiß, was er will. Du bist einer, der fordernd ist, aber die andere Seite nicht überfordert“, führte die Landeshauptfrau aus, dass es Freiler immer wichtig gewesen sei, wie es den Kolleginnen und Kollegen gehe, die Verwaltung positiv weiterzuentwickeln, um Vorbild zu sein und dabei im Fokus gehabt habe, was der Bürger bzw. die Bürgerin davon haben. „Für all das, was du für das Land und für deine Kolleginnen und Kollegen getan hast, ein ganz großes und herzliches Dankeschön“, so die Landeshauptfrau.

Hans Zöhling habe „ein unglaubliches Vertrauen bekommen“, sagte Mikl-Leitner zu ihm: „Du übernimmst von Hans Freiler ein gut bestelltes Haus.“ Die Übergabe für diese Verantwortung sei gut vorbereitet worden, wünschte die Landeshauptfrau dem neuen Obmann alles Gute für seine neue Aufgabe.

Nationalratspräsident Sobotka betonte, dass Hans Freiler eine persönliche Art an den Tag gelegt habe, „die ganz bemerkenswert ist“. Freiler sei eine Persönlichkeit und das habe er auch ausgestrahlt. Er sei „ein Jurist, der die Eigenschaft hat, etwas zu ermöglichen“ und er sei „ein begnadeter Dienstrechtler“, betonte Sobotka, dass das fachliche Wissen für einen Personalvertreter ganz entscheidend sei. Freiler habe es sich zum Anliegen gemacht, zu zeigen, dass der Landesdienst etwas Besonderes sei, bedankte sich Sobotka für diese Bewusstseinsschaffung. „Du warst immer einer, der den Kompromiss gesucht hat“, sagte der Nationalratspräsident zu Freiler „herzlichen Dank für deine Arbeit“.

Landesamtsdirektor Werner Trock bedankte sich bei Hans Freiler für die Partnerschaft und betonte, dass dieser in den über 21 Jahren als Obmann der Landespersonalvertretung „unglaublich viel für uns alle getan“ habe. Freiler habe eine kompetente und moderne Sozialpartnerschaft gelebt und er habe viel erreicht, indem er die gesamte Kraft und Stärke der Dienstgeberschaft genutzt habe.

Das viele Lob und die viele Anerkennung, die er in den Dankesreden erhalten habe, könne er sofort an seine Kolleginnen und Kollegen sowie Funktionärinnen und Funktionäre weitergeben, so Freiler. Am Ende seiner Laufbahn als Obmann der Landespersonalvertretung könne er „sehr stolz“ sein, es sei für ihn eine Ehre gewesen, so lange im Land als Obmann arbeiten zu dürfen. Er bedankte sich für das Vertrauen, das ihm geschenkt worden ist. „Es gibt keine bessere Sozialpartnerin“, bedankte sich Freiler bei Landeshauptfrau Mikl-Leitner für die „Kommunikation, die sehenswert ist“. Seinem Nachfolger gratulierte er herzlich.

„Mit dem heutigen Tag trete ich in die Fußstapfen des längstdienenden Obmannes der Landespersonalvertretung“, bedankte sich Zöhling bei Freiler für die Zusammenarbeit. Freiler habe immer eine offene Tür gehabt und Kolleginnen und Kollegen in den schwierigsten Situationen weitergeholfen. Er habe eine „zutiefst menschliche und tolle Art“. „Wir waren ein gutes Team“, wünschte Zöhling Freiler alles Gute.

