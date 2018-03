Don Bosco Haus: Ein Garten für alle zum Frühlingsbeginn

Ein erster Gruß zum Frühlingsbeginn am 20. März kommt aus dem Don Bosco Haus in Wien Hietzing. Alle Gäste erhalten in den kommenden Wochen Blumensamen.

Wien (OTS) - Das Zentrum für Jugend- und Erwachsenenbildung der Salesianer Don Boscos hat dabei eine Botschaft: „Wir wollen die Welt für unsere Jugend lebenswert machen und erhalten.“

Das Don Bosco Haus gibt die Gedanken zur Schöpfung jährlich mehreren Tausend Menschen mit auf den Weg. Bildungshausleiter Alexander Laimer-Netsch ist wichtig: „Wir haben die Chance, durch sinnvolle Lenkung einen wertvollen Beitrag zur CO2 Einsparung zu tätigen.“

„…weil uns die Schöpfung anvertraut ist!“ (vgl. Gen. 2,15)"

Ökologie und Ökonomie – das kann zusammen funktionieren. Das Bildungshaus ist EMAS-zertifziert. Das bedeutet nach dem „Eco-Management and Audit Scheme“ der Europäischen Gemeinschaften verbessert das Unternehmen freiwillig seine Umweltleistung.

In der Praxis bedeutet das im Don Bosco Haus: Bei Neuanschaffungen legt das Haus Wert auf umwelt- und gesundheitsverträgliche Materialien. Der Energiebedarf von Strom, Wasser und Gas konnte durch Umbauten und Sanierungen gesenkt werden. Verstärkt sind energiesparender Geräte im Einsatz. Die Vermeidung von Abfall ist wichtig, die Mülltrennung seit Jahren eine Selbstverständlichkeit. Die Gastronomie bietet regionale und nachhaltig produzierte Nahrungsmittel und Getränke an. All diese Maßnahmen wirken sich positiv auf die Ökologie und auf die Ökonomie aus.

Alexander Laimer-Netsch: „Wir wissen, dass wir nicht alleine sind. Wir laden unsere Gäste ein, uns auf diesem Weg zu begleiten.“

Damit das Leben junger Menschen gelingt

1986 wurde mit der Eröffnung des Don Bosco Hauses ein neues Kapitel der Jugendarbeit aufgeschlagen. Seit 32 Jahren steht das Haus der Salesianer für Begegnung, Freude, Kommunikation und Kirche im Geist Don Boscos.

Das Zentrum für Jugend- und Erwachsenenbildung setzt wesentliche Akzente in der Jugendarbeit und –seelsorge. Die Salesianer und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter laden zu Orientierungstagen für Schulen und Angeboten für Firmlinge ein. Auch Eltern und Pädagogen finden im Don Bosco Haus Anregungen für ihre Arbeit.

Die Besucher schätzen die jugend- und familienfreundliche Atmosphäre. Beliebt ist das Don Bosco Haus mit dem großen Sportplatz und Garten außerdem als Übernachtungsmöglichkeit bei Schulklassen und Jugendgruppen und bei Seminarteilnehmern.

Kontakt: Don Bosco Haus, St. Veit-Gasse 25, 1130 Wien, www.donboscohaus.at

Rückfragen & Kontakt:

Salesianer Don Boscos

Mag. Sophie Lauringer

Öffentlichkeitsarbeit

+43/1/878 39-520

presse @ donbosco.at

www.donbosco.at

St. Veit-Gasse 25, 1130 Wien

ÖSTERREICH