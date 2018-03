ORF III am Mittwoch: „Quantensprung“-Magazin und -Doku zum Thema Wasser, Nationalratssitzung in „Politik live“

Außerdem: „Politik Spezial“ mit „Klartext: Heinz-Christian Strache und Christian Kern“, „Heimat Österreich“ über das Stift Admont

Wien (OTS) - Am Mittwoch, dem 21. März 2018, überträgt ORF III Kultur und Information ab 10.00 Uhr in „Politk live“ die Sitzung des Nationalrats in voller Länge. Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) präsentiert den Abgeordneten das von der türkis-blauen Koalition geplante Doppelbudget für 2018 und 2019 – es soll massive Einsparungen beinhalten und zu einem Nulldefizit führen. In ORF III kommentieren Michael Weiß, Martin Wendel und Christine Mayer-Bohusch. Für ORF 2 ist bis 13.00 Uhr Fritz Jungmayr dabei.

Im Hauptabend steht zunächst ebenfalls Innenpolitik auf dem Programm. Die Sendeleiste „Politik Spezial“ überträgt live-zeitversetzt eine weitere Ausgabe der Ö1-Diskussionssendung „Klartext“ (20.15 Uhr) aus dem ORF RadioKulturhaus. Anlässlich der ersten 100 Tage der neuen Bundesregierung debattieren Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) und SPÖ-Chef Christian Kern bei Gastgeber Klaus Webhofer u. a. über die folgenden beiden Fragen: Steckt hinter dem vielfach verkündeten neuen Stil von Türkis-Blau auch eine neue Politik? Und steht Österreich vor einem konservativen Umbau des Staates?

Weiter geht es mit der Dokumentation „Heimat der Klöster – Stift Admont“ (21.20 Uhr) im Rahmen von „Heimat Österreich“. Seit jeher ist Österreich ein Land der Klöster. Die durchwegs alten Bauwerke präsentieren sich heute als Juwele des Barocks oder der Gotik, viele von ihnen aufwendig restauriert und in altem Glanz erstrahlend. Als Angelpunkte des Glaubens geben sie den Menschen noch immer eine geistige Heimat und Halt im Jahresrhythmus. Der Film porträtiert das steirische Benediktinerstift Admont, das vor allem durch seine wunderbare Bibliothek besticht und eines der ältesten Klöster des Landes ist.

Anlässlich des Internationalen Tags des Wassers (22. März) dreht sich der weitere ORF-III-Abend um das lebenswichtige Element. Den Auftakt macht eine neue Ausgabe des Wissenschaftsmagazins „Quantensprung“ (22.10 Uhr). Gemeinsam mit dem Innsbrucker Chemiker Thomas Lörting beleuchtet Moderator Andreas Jäger darin die verschiedenen Dimensionen von Wasser, das die Grundlage jeglichen Lebens darstellt, jedoch in immer knapperen Mengen vorhanden ist. Die Problematik der Wasserknappheit behandelt anschließend auch die „Quantensprung“-Dokumentation „Über Wasser“ (23.00 Uhr) von Udo Maurer. Der Regisseur zeigt darin, wie die Menschen in Bangladesch, Kasachstan und Nairobi mit dem lebensnotwendigen Nass umgehen.

