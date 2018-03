„Unterwegs in Österreich“ am 21. März aus Ladis und Fiss

Schwerpunktthema „Jobwechsel – Die Chancen und die Fallen“

Wien (OTS) - „Jobwechsel – Die Chancen und die Fallen“ ist Schwerpunktthema am Mittwoch, dem 21. März 2018, in „Guten Morgen Österreich“ (ab 6.30 Uhr), „Mittag in Österreich“ (13.15 Uhr), „Aktuell in Österreich“ (17.05 Uhr) und „Daheim in Österreich“ (17.30 Uhr). „Guten Morgen Österreich“ präsentieren Jan Matejcek und Sabine Amhof aus Ladis und mit „Daheim in Österreich“ meldet sich Nina Kraft abschließend aus Fiss.

Mittwoch, 21. März: Schwerpunktthema „Jobwechsel – Die Chancen und die Fallen“

„Guten Morgen Österreich“ aus Ladis

Zu Gast ist Sängerin und Songwriterin Kathi Kallauch. Die gebürtige Düsseldorferin kam 2001 nach Wien, jetzt zieht sie nach Tirol – mit dabei hat sie ihre neue Single „Letzte Liebe meines Lebens“. Außerdem im Studio ist Günther Bonn, Leiter des Instituts für Analytische Chemie und Radiochemie, von der Universität Innsbruck zum Thema Heilkräfte aus Pflanzen.

„Daheim in Österreich“ aus Fiss

90 Prozent aller Österreicherinnen und Österreicher sind mit Herpes simplex labialis infiziert. Einmal angesteckt, schlummert das Virus ein Leben lang in einem und kann jederzeit ausbrechen –und zwar in Form von Fieberblasen. Apothekerin Verena Tomaselli gibt Tipps, wie man die Fieberblasen schnell wieder loswird.

„Unterwegs in Österreich“ – im Web und als App

Das TV-Publikum in ganz Österreich wird via Web und App ins Sendungsgeschehen miteinbezogen. Über ein Upload-Tool können Foto-und Videomaterial von Zuseherinnen und Zusehern auf einfache Art und Weise an die Sendungsredakteurinnen und -redakteure geschickt werden, die dann eine Auswahl für das TV treffen (Stichwort: User Generated Content).

Mehr Informationen bietet die sendungsbegleitende Website http://unterwegs.ORF.at

