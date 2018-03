ORF SPORT + mit der Live-Übertragung des Pressegesprächs mit Marcel Hirscher

Am 21. März im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Mittwoch, dem 21. März 2018, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragung des Pressegesprächs mit Marcel Hirscher um 11.00 Uhr, das Saisonbilanz-Gespräch mit Mikaela Shiffrin um 11.40 Uhr, die Höhepunkte vom Weltcup-Skispringen Raw Air in Trondheim um 19.00 Uhr, vom Weltcup-Skispringen Raw Air Team in Vikersund um 20.15 Uhr und vom Weltcup-Skispringen Raw Air in Vikersund um 21.15 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr, das Fußball-Champions-League-Magazin um 22.00 Uhr und das FIFA-Fußball-WM-Magazin um 22.30 Uhr.

Anlässlich seines historischen siebenten Gesamtweltcup-Sieges in Folge und seiner Erfolge im Rahmen der Olympischen Winterspiele 2018 in Pyeongchang steht Marcel Hirscher in einem Pressegespräch der Zentralen Raiffeisenwerbung und des Österreichischen Skiverbands den Medienvertretern in Wien Rede und Antwort. Reporter ist Rainer Pariasek.

Details unter http://presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ oder das „Golfmagazin“ können auch über die ORF-TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden.

(Stand vom 20. März, kurzfristige Programmänderungen möglich)

