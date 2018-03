Bundeskanzler Sebastian Kurz in der PULS 4-Arena - am Mittwoch, den 4. April um 20:15 Uhr auf PULS 4

Erstmals stellt sich Bundeskanzler Sebastian Kurz in einer großen Prime-Time-Sendung den Fragen der Bevölkerung. In der Moderation: PULS 4-Infodirektorin Corinna Milborn.

Wien (OTS) - Mit Ende März befindet sich die Regierung 100 Tage im Amt. PULS 4 lädt dafür Bundeskanzler Sebastian Kurz in die PULS 4-Arena zur ersten großen Analyse der bisherigen türkis-blauen Performance. Am Mittwoch, 4. April, um 20:15 diskutiert der Kanzler erstmals mit Publikumsgästen und PULS 4-Infodirektorin Corinna Milborn.



Die Regierung will, wie im Wahlkampf versprochen, 2019 ein Null-Defizit präsentieren und dafür sparen: Die unter der Vorgänger-Regierung beschlossene Aktion 20.000 für ältere Arbeitnehmer wird gekippt, beim AMS werden Deutschkurse und Weiterbildungen für Asylberechtigte gestrichen und innerhalb der Ministerien soll ein Milliardenbetrag eingespart werden. Dafür werden Familien mit bis zu 1.500 Euro pro Kind entlastet.

Dazwischen gab es in den ersten 100 Tagen weitere Stolpersteine: Nazi-Liederbücher, das Nichtraucher-Volksbegehren und die Razzia beim Verfassungsschutz sorgten für Irritationen, auch zwischen den Koalitionspartnern. Bundeskanzler und ÖVP-Chef Sebastian Kurz stellt sich all dem nun in der PULS 4-Arena in der Prime Time – zuerst auf PULS 4.



Moderation: Corinna Milborn



Die PULS 4-Arena mit Bundeskanzler Sebastian Kurz

Am Mittwoch, den 4. April um 20:15 Uhr auf PULS 4

