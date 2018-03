ÖAMTC: Saisonstart bei Donaufähren in Niederösterreich

Fähren bei Klosterneuburg und Weißenkirchen in den Osterferien bereits in Betrieb

Wien (OTS) - In den nächsten Tagen starten die beiden Donaufähren zwischen Klosterneuburg und Korneuburg sowie zwischen Weißenkirchen in der Wachau und St. Lorenz nach der Winterpause nach Angaben des ÖAMTC wieder den Fährbetrieb.

Die Fähre zwischen Klosterneuburg und Korneuburg ist ab Donnerstag, 22. März 2018, wieder täglich in Betrieb. Zwei Tage danach, am Samstag, 24. März 2018, startet auch der Betrieb bei der Fähre zwischen Weißenkirchen in der Wachau und St. Lorenz.

Die Fähre bei Spitz in der Wachau, die das ganze Jahr über in Betrieb ist, fährt nach dem Winter ab Ostersonntag, 1. April 2018, auch wieder an Wochenenden.

