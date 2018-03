Better-4-You mit neuen Kelly’s Edelnüssen

Kelly erweitert Edelnuss-Range - NEU: ungeröstet & ungesalzen

Wien (OTS) - Kelly der österreichische Knabbergebäck-Experte erweitert sein Edelnuss-Sortiment um 4 neue Produkte und folgt damit dem Trend nach sog. „Better-4-You“-Produkten. Damit gesellen sich zwei neue Sorten geröstete und gesalzene Cashews und ein Nuss-Mix zu den beliebten Kelly´s Pistazien. Unter der Submarke „Kelly´s – natural&pure“ erweitert Kelly sein Angebot durch zwei ungeröstete und ungesalzene Nuss-Produkte.

Erd- und Edelnüsse liegen im Trend

Mit den vier neuen Produkten erweitert Kelly sein Erdnuss- und Edelnuss-Angebot. Neben dem hohen Gehalt an wertvollen Fettsäuren, Vitamin– und Mineralstoffgehalt (v.a. Vitamin E, Magnesium, Phosphor), liefern Nüsse reichlich Eiweiß und Ballaststoffe und werden nicht zu Unrecht gern als „Brainfood“ bezeichnet. Der Gesamtmarkt an Snacknüssen wächst kontinuierlich und immer mehr gesundheitsbewusste Snackkonsumenten erkennen den hohen gesundheitlichen Wert aller Arten von Nüssen. Die beliebtesten Nüsse in Österreich sind neben den klassischen Erdnüssen die Cashews, gefolgt von Mandeln und diversen anderen Edelnüssen, wie z.B. Pekannüssen und Macadamia.

Geröstete Nüsse ab sofort mit Sonnenblumenöl

Mit Beginn des Jahres hat Kelly alle gerösteten Erdnuss- und Edelnuss-Produkte bereits auf Sonnenblumenöl umgestellt. „ Für unsere Erdnüsse und alle neuen, gerösteten Nuss-Produkte setzen wir bestes HOSO (High Oleic Sunfloweroil) Sonnenblumenöl ein, das reich an ungesättigten Fettsäuren ist. Damit sind wir der erste und einzige Anbieter von Snack-Nüssen, die mit HOSO geröstet werden. “ führt Bauernfried aus.

Kelly´s natural & pure – Brainfood im neuen Look

Mit der Submarke „Kelly´s natural&pure bietet Kelly nun auch ungeröstete und ungesalzene Nüsse an. Denn Nüsse liegen im Trend. „ Einfach und natürlich – das ist die Basis unserer neuen Edelnuss-Range. Durch die ungeröstete und ungesalzene Verarbeitung sind sie somit der perfekte Snack für alle ernährungsbewussten Konsumenten und stehen bei diesen vor allem als Energie-Kick für zwischendurch hoch im Kurs “, erklärt Mag. Maria Bauernfried, Marketingdirector Kelly.

Die 4 neuen Produkte Kelly’s Cashews geröstet & gesalzen 100g, Kelly’s Nuss-Mix geröstet & gesalzen 100g (bestehend aus Erdnüssen, Cashews u. Mandeln), Kelly’s Cashews ungeröstet & ungesalzen 100g und Kelly’s Nuss-Mix ungeröstet & ungesalzen 100g (bestehend aus Cashews, Mandeln und Walnüssen) sind ab sofort im österreichischen Lebensmittelhandel erhältlich. Als besonderer Eye-Catcher am POS fungiert ein attraktiver Display in Form eines Nuss-Bäumchens.

