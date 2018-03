CA Immo: Bürogebäude in Berlin fertig gestellt und an Mieter KPMG übergeben

Das Gesamtinvestment von CA Immo betrug rund 57 Millionen Euro

Wien (OTS) - CA Immo erweitert ihren Berliner Gebäudebestand: Ende letzter Woche wurde das von CA Immo für die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft errichtete Bürogebäude in der Europacity an den Mieter übergeben.



„Mit dem KPMG-Gebäude kommt ein modernes, voll vermietetes Bürogebäude in Berliner Bestlage in unseren Bestand. Damit erhöhen wir nachhaltig unsere Mieteinnahmen und bauen unsere starke Position am prosperierenden Berliner Büromarkt weiter aus“, so Andreas Quint, CEO der CA Immo.



KPMG bündelt in dem rund 12.800 m² Nutzfläche umfassenden Bürogebäude verschiedene Serviceabteilungen des Unternehmens, so unter anderem den unternehmensinternen IT Service und den Finanzbereich. Das von KSP Jürgen Engel Architekten entworfene Gebäude liegt in direkter Nachbarschaft zum Tour Total an der Heidestraße und in Laufnähe zum Berliner Hauptbahnhof. Das 7-geschossige Bürogebäude verfügt über drei Tiefgeschosse mit Parkmöglichkeiten für ca. 260 Autos. Insgesamt wurde das KPMG-Gebäude in etwas über zwei Jahren Bauzeit errichtet. Das Construction Management und damit die Vergabe aller Gewerke sowie Steuerung des gesamten Baus lag erneut in den Händen der CA Immo Tochter omniCon.



Wie alle neuen Projektentwicklungen der CA Immo wurde auch dieses Gebäude unter Einhaltung strenger Nachhaltigkeitsaspekte als Green Building umgesetzt. Neben einem optimierten Energiekonzept und dem bevorzugten Einsatz von regionalen Baumaterialien wurden u.a. auch Ladestationen für Elektrofahrzeuge sowie zahlreiche überdachte Fahrradstellplätze realisiert.



Mit der Europacity entsteht seit ca. 10 Jahren auf einer Fläche von rund 60 ha ein neues urbanes, gemischt genutztes Stadtquartier. Als einer der Haupteigentümer der Flächen hat CA Immo in den vergangenen Jahren in enger Kooperation mit dem Land Berlin die Entwicklung des Areals vorangetrieben. Parallel dazu hat CA Immo bereits mehrere Gebäude auf dem Areal fertig gestellt, z. B. das Hochhaus Tour Total oder das John F. Kennedy Haus. Unmittelbar auf dem Washingtonplatz errichtet CA Immo derzeit das Solitärgebäude cube berlin - ein gleichermaßen technisch innovatives wie architektonisch einzigartiges Gebäude mit rund 17.000 m² Mietfläche. Auch an der Heidestraße realisiert CA Immo derzeit zwei weitere Bürogebäude. Zum einen entsteht hier mit dem rd. 7.900 m² Mietfläche umfassenden „Bürogebäude am Kunstcampus“ der künftige Sitz der ABDA-Bundesvereinigung der deutschen Apothekerverbände. Der ABDA wird 70 % des Gebäudes übernehmen, die restlichen Flächen verbleiben im Bestand der CA Immo. Zum anderen entsteht an dieser Stelle das Bürogebäude MY.B für den eigenen Bestand. Das MY.B wird nach Fertigstellung im Jahr 2019 über rund 14.300 m² Mietfläche verfügen.



