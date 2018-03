Universal Fibers® wertet Prestiva® mit festintegrierter Schmutzbeständigkeit weiter auf

Shanghai (ots/PRNewswire) - (DOMOTEX Asia/CHINAFLOOR) - Universal Fibers® weitet die maßgeblichen Performance-Vorteile der Teppichfaser Prestiva® PA6 nun mit eingebauter, fest integrierter Schmutzbeständigkeit weiter aus. Das Unternehmen bietet diese Technologie für seine PA66-Produkte einschließlich Prisma®, Refresh® und Thrive® bereits an, und erweitert dies mit der jetzigen Innovation auf beide Kernbereiche. Universal Fibers bietet Prestiva im exklusiven 600 Denier Building Block-Format an, um der industrieweiten Nachfrage nach leichter, hochvolumiger Faser nachzukommen, die gleichzeitig die Marktziele Styling, Pflegeleichtigkeit und Wartungsfreundlichkeit unterstützt. Die akribisch exakte Farbgebung der spinndüsengefärbten Fasern wird über Universal Color® erzielt, eine wissenschaftlich entwickelte Palette von 284 richtungsweisenden Farbtönen, auf deren Basis praktisch jede Farbe erzeugt werden kann.

Universal Fibers' Fleckenschutztechnologie ist inhärent mit der Faser verbunden und damit dauerhaft. Der fest eingebaute Schutz übersteht Abnutzung und Verschleiß und alle Aspekte von Reinigung und Pflege. Es handelt sich um eine herausragende Innovation, die umweltfreundlich und recycelbar ist und die Langlebigkeit des Produkts erhält, da die Leistungsfähigkeit im zeitlichen Verlauf nicht abnimmt.

"Wir freuen uns sehr, die Funktionen und Vorteile von Prestiva für unsere werte Kundschaft weltweit auf diese Weise weiterentwickeln zu können", erklärt Roger Seow, Vice President of International Sales and Marketing bei Universal Fibers. "Unsere Mission ist es, unseren Kunden mit wegweisender Fasertechnologie Vorteile zu verschaffen, die positiv im Markt aufgenommen werden. Das mit dauerhafter Beständigkeit gegen Schmutz und Flecken ausgestattete Prestiva unterstützt dieses Ziel".

Universal Fibers stellt Prestiva auf der China Floor an Stand W3-D05 aus. Weiterführende Informationen finden Sie unter universalfibers.com

Informationen zu Universal Fibers, Inc.: Universal Fibers, Inc. ist, neben Premiere Fibers, Inc. (http://www.premierefibers.com/), einer der zwei Geschäftsbereiche von Universal Fiber Systems, LLC

(http://universalfibersystems.net/). Das in Bristol, Virginia (USA)

ansässige Universal Fibers, Inc. verfügt über Produktionsstätten in Europa, Thailand und China und ist weltweit führend in der Herstellung von hochwertigen, spinndüsengefärbten synthetischen filamentbasierten Fasern für Bodenbelagsindustrie, Transportwesen und Industriefaserbedarf.

Universal Fibers® | ISO 9001, 14001 | Bristol, Virginia USA | Taicang, China

Ansprechpartner für weitere Informationen: +1.276.669.1161, info @ universalfibers.com www.universalfibers.com

Denise Rushing

Tel: +1.423.752.4687, Durchwahl. 317

E: drushing @ ndp-agency.com

