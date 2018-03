Erleben Sie das 1.200 Jahre alte Laternenfestival zu Ehren von Buddhas Geburtstag in Südkoreas Hauptstadt Seoul

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Zur Feier von Buddhas Geburtstag findet kommenden Mai im Zentrum von Seoul, Südkorea, das jährliche Laternenfestival (Yeondeunghoe) statt. Das Festival ist nicht nur weltweit das größte derartige Festival, sondern laut The Travel Magazine

(http://www.thetravelmagazine.net/10-fantastic-festivals-2018.html)

eines der "10 besten Festivals der Welt 2018".

Die vollständige Multimedia-Mitteilung finden Sie unter folgendem Link: https://www.prnasia.com/mnr/yeondeunghoe_20180320.shtml

Einer der Höhepunkte dieses 1.200 Jahre alten Festivals ist die Laternenparade. Sie beginnt am 12. Mai 2018 um 19:00 im Dongdaemun-Viertel und verläuft entlang der Jongno-Straße im Zentrum bis zum Jogyesa-Tempel.

Während der Parade werden mehr als 100.000 Laternen getragen bzw. im Wasser schwimmen.

Die Laternenparade endet an der Jonggak-Kreuzung, wo sich die Teilnehmer zur sogenannten Hoehyang Hanmadang-Abschlusszeremonie nach der Parade versammeln. Dabei können die Teilnehmer den traditionellen koreanischen Kreistanz (Ganggangsulae) bewundern.

Am nächsten Tag findet ein weiteres kulturelles Ereignis im Jogyesa-Tempel statt. An mehr als 100 Ständen können die Besucher authentische koreanische Kultur erleben, zum Beispiel die Herstellung von Lotusblumen, traditionellen Laternen und Töpferwaren und das Zeichnen von buddhistischen Mustern und Folkloremalerei. Zudem finden Meditationsprogramme und traditionelle Aufführungen statt und die Teilnehmer werden mit Tempelgerichten bewirtet.

Alle interessierten Besucher können an einem Laternen-Wettbewerb teilnehmen. Wenn Sie an dem Wettbewerb teilnehmen möchten, melden Sie sich bitte per E-Mail an (idia @ buddhism.or.kr (https://prnnj3-irisxe8 .prnewswire.local/ewebeditor/idia @ buddhism.or.kr)).

2018 ZEITPLAN DES FESTIVALS

Veranstaltungen Uhrzeit Ort Ausstellung 11. Mai Jogyesa, traditioneller (Fr) - Bongeunsa-Tempel / Laternen 22. Mai Cheonggyecheon-Fluss (Di) Eoulim Madang 12. Mai Stadium der (Buddhistische (Sa) Dongguk-Universität Jubelparade) 16:30 - 18:00 Laternenparade 12. Mai Jongno Street (Sa) (Dongdaemun bis zum 19:00 - Jogyesa-Tempel) 21:30 Hoehyang 12. Mai Jonggak-Kreuzung Hanmadang (Feier (Sa) nach der Parade) 21:30 - 23:00 Traditionelle 13. Mai Straße vor dem kulturelle (So) Jogyesa-Tempel Veranstaltungen 12:00 - 19:00 Kulturelle 13. Mai Straßenbühne vor dem Vorführungen (So) Jogyesa-Tempel 12:00 - 18:00 Yeondeungnori 13. Mai Insa-dong - Straße (Abschlussfeier) (So) vor dem Jogyesa 19:00 - Tempel 21:00 Buddhas 22. Mai Jogyesa Tempel und Geburtstag: (Di) alle Tempel Dharma-Zeremonie 10:00 - landesweit und Anzünden der 19.00 Laternen

